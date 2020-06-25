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25 Haz 2020 - 10:44- Eğitim G: 25 Haz 2020 - 10:48

GTÜ genç ama dünyanın en iyilerinden biri

GTÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında gösterildi
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Times Higher Education (THE), 2020 yılının “En İyi Genç Üniversitelerini” açıkladı. Türkiye’den 23 üniversitenin de yer aldığı sıralamada Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) 301-350 bandında gösterildi. Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteler; eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alınarak her yıl değerlendiriliyor.

''ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARASINDA GTÜ'NÜN ÖNE ÇIKIP YER ALMASI MOTİVE EDİCİDİR''

Konu ile ilgili açıklamada bulunan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ulusal ve uluslararası üniversite listelerinde GTÜ' nün öne çıkıp yer almasının motive edici olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:  "Üniversitemizin ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında yer alması ve bu yerini koruması bizim, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademisyenlerimizin, tüm personelimizin ve paydaşlarımızın gurur kaynağı olmaktadır. Türkiye'nin öncelikli alanlarına ve teknolojik değişim ve dönüşümüne katkı sunmak için çıktığımız bu yolda ülkemize ve bölgemize katma değer yaratarak yolumuza hep aynı heyecanla devam edeceğiz. Üniversitemizin uluslar arası saygın üniversiteler arasında yer alması, daha çok proje üretilmesi, akademik çalışma yapılması, sanayi üniversite işbirliğinin artırılması,  nitelikli insan kaynağının üniversitemize çekilmesi ve yetiştirilmesi  konularında bizim daha çok emek vermemiz gerekliliği noktasında bizleri motive etmektedir."

Sıralamada yer alan diğer Türk üniversiteleri;

 

25 Haz 2020 - 10:44 - Eğitim

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