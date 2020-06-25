Derinceliler yeni tanklara karşı çıktı!

Petrol Ofisi A.Ş. tarafından Derince Terminali’nde yapılması planlanan 93 milyon 500 bin liralık ilave tank kapasitesi ile ilgili projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmasının ardından ÇED süreci başlatıldı. Tesisin izinli madeni yağ depolama kapasitesi 66 bin 445 metreküp, izinli akaryakıt depolama kapasitesi ise 432 bin 69 metreküp olarak açıklandı. Hazırlanan projeye göre tesise 14 yeni tank ve mevcut bir tankın yerine ise yeni tank yapılması ile 23 bin 805 metreküplük bir artış olacak. Projenin esas toplam depolama kapasitesi 48 bin 805 metreküp olacak.

YOĞUN KATILIM

Yeni depolama tesisi projesi ile ilgili bugün Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde ÇED toplantısı düzenlemek amacıyla bir araya gelindi.Toplantıya Petrol Ofisi A.Ş. temsilcilerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Hizmetleri Şube Müdürü Güneş Ekşi, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Büyükşehir Grup Başkanı Engin Taşdemir, il yöneticileri, meclis üyeleri, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe ile ilçe örgütleri de katıldı.

“BİZ BOMBA İSTEMİYORUZ”

Toplantıda sunuma geçilmesine izin verilmezken, CHP Derince Belediyesi eski Meclis Üyesi Ali Haymanalı, “Kocaeli en riskli bölge. Bu kent limana, çevre kirliğine doydu. Biz bunu Derince halkı olarak istemiyoruz. Bilgilendirilmeyi de istemiyoruz. Çünkü 2011 yılında gördüğünüz yeşil alan şirket tarafından 2011 yılında sanayi alanına çevrildi. Biz, Derince halkı olarak bu bilgilendirmeyi istemiyoruz. Size de bu toplantının yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz bomba değil temiz çevre istiyoruz. Toplantı yaptırılmamış diye tutanak istiyoruz” dedi.

“NE BAŞKAN NE DE YETKİLİ BURADA”

Haymanalı’nın ardından söz alan Çevre Koruma Derneği Başkanı Nuriye Kazaner, “Bu tankların yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kocaeli, sahipsiz değildir” dedi. CHP Derince Belediye Meclis Üyesi Erhan Akpınar ise “Derince’yi ilgilendiren bir konuda ne belediye başkanı ne de yetkilisi burada” ifadelerinde bulundu. Tepkilerin ardından vatandaşlar protesto amaçlı alkışlarken,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri “Halk bilgilendirilme hakkını kullanmak istememiştir” şeklinde tutanak tuttu. Tutanağı CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı katılımcılara okudu.Toplantı sonrası açıklama yapan Yıldızlı, “Halkımızın istememesine rağmen, muhtarların istememesine rağmen böyle bir şeyin yapılabilmesine CHPörgütleri olarak her zaman halkımızın yanında olacağımızı beyan etmiş bulunmaktayız” dedi.

“İKİ TARAFINA DA GÜVENMEMİZ BEKLENEMEZ”

Yıldızlı’nın ardından konuşan CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak “Derince Belediyesi’nden kimse olmamasını kınıyoruz. Neden diğerleri değil de Derince’deki tesis? İzmit Körfezi eski, hurda, yağ kaçıran, sintine sularını bırakıp kaçan gemiler için cennet. Dünyanın diğer ülkelerinde denizlerde dolaşmaları bile yasak olan gemiler, İzmit Körfez’ine girip depolama tesislerine mal bırakabiliyor. Petrol Ofisi’nin son derece disiplinsin, aşırı kar hırsı ve Derince Belediyesi’nin sorumsuz tutumları göz önündeyken bu projenin iki tarafına da güvenmemiz beklenemez. Doğamızın ve yaşam alanlarımızın risk altında olduğu açıktır. Bu tesisler yapılırsa İzmit Körfezi’ndeki deniz trafiği, Derince limanlar bölgesindeki kara tanker trafiği aklınız almayacak kadar karmaşık ve sıkışık hale gelecektir” dedi.

“SAHİLE BAĞI ZATEN SINIRLI”

Koçak sözlerinin devamında, “Tüm bunlara neden olan, yeşil alana önem vermeyen Derince Belediyesi’dir. Söz konusu alan 2011 yılında yeşil alanken sanayi arsasına çevrilip, depolama alanı diye projelendirilmiştir. Bugün ise aynı hatalar devam etmektedir. Yeşil alanları hafriyat döküm alanları olarak kullanılmakta, imara açılmaktadır. AKP’li belediyelerin yeşilden tek anladıkları dolar yeşilidir. Kocaeli’nin sanayi kenti olması nedeniyle çevre sorunları zaten çoktur. Hava kirliliği, çevre kirliliği rant uğruna heba edilmiştir. Derince halkının sahile bağı zaten sınırlıdır. Kalan yeşil alanlar yapılan değişikliklerle bugünlere hazırlanmıştır. Bu yapılanlarda kamu yararı, vatandaş yararı söz konusu değildir. Derince’nin sahilleri ranta peşkeş çekilmiş, Derince Belediyesi, Derince halkı yerine sanayi kuruluşlarına imar düzenlemesi yaparak yarar sağlanmıştır. Bu yatırımların çevreye ve insan sağılığına olan etkileri bir an önce açıklanmalı ve verilen kararlar gerekiyorsa gözden geçirilmelidir” dedi.