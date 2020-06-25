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25 Haz 2020 - 11:14- Gündem G: 25 Haz 2020 - 17:39

Bilim Kurulu Üyesi'nden 'hisseli kurban' uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hisseli kurban kesimi yapacakları uyararak, "Büyükbaş hayvanlarda hisseli olarak alım yapıldığı için vatandaşların tanıdıkları ile değil de tek olarak kendilerinin alım işlemine gitmesi önemli. Mümkün olduğu kadar az kişiyle kurbanın seçilip, kesim esnasında yine az kişiyle bu işlemlerin yapılması gerekiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yaklaşan Kurban Bayramı’nda hayvan pazarları ve kesim yerlerinde virüse karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Yamanel, kurban satış yerlerine girerken vatandaşın sosyal mesafe ve maske konusunda dikkat olması gerektiğini bildirerek, "Kurban satış yerlerine girerken vatandaşların ateşinin ölçülmesi gerekiyor. Yine çok kalabalık oluşturmayacak şekilde az kişiyle pazar içerisinde hareket edilmesi çok önemli. Ayrıca hayvan alım satımında tokalaşmanın mümkün olduğu kadar yapılmaması gerekiyor. Kurban alım satımında el tokalaşması bizim kültürümüzde olan bir gelenek. Ama koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde kurban alırken el tokalaşmasının yapılmaması bulaş açısından önemli bir önlem olacaktır" dedi.

'AZ KİŞİYLE KURBAN PAZARINA GİDİLMELİ'

Prof. Dr. Yamanel, hayvan pazarlarında özellikle büyükbaş alınırken fazla kalabalık oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Büyükbaş hayvanlarda hisseli olarak alım yapıldığı için vatandaşların tanıdıkları ile değil de tek olarak kendilerinin alım işlemine gitmesi önemli. Mümkün olduğu kadar az kişiyle kurbanın seçilip kurbanın kesim esnasında yine az kişiyle bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca hayvan pazarlarında tek yön kuralı da getirilebilir. Vatandaşlar bir taraftan hayvan pazarına girip bir taraftan çıkabilir. Az kişiyle kurban seçimine de gitmeye özellikle dikkat edilmesi gerekir. Çok kalabalık oluşturmamak amacıyla her aileden bir kişiyle seçim ve kesim uygun olur" diye konuştu. 

Prof. Dr. Yamanel, hayvan pazarına kurban seçmeye giden kişilerin mutlaka maske takmasının gerektiğini vurgulayarak, "Yine orada bulunan kurban satıcılarının da mutlaka maske takması ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Bu kişilerin yetkililer tarafından ateşlerinin ölçülmesi ve sık denetimlerinin yapılması da uygun olacaktır. Ayrıca virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğine dair bir veri yok. Ama yine de bazen insanlardan hayvanlara geçebiliyor. Bu nedenle oradaki hayvanlara da belli bir mesafede durmak önem arz edebilir" dedi.

'EL HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ'

Prof. Dr. Yamanel, aşırı özgüven oluşturduğu için kafe ve restoranlarda çalışanların eldiven takmaması yönünde önerilerinin, hayvan pazarlarında çalışanlar için de geçerli olduğunu belirterek, "Buralarda çalışan insanların eldiven kullanmaktan ziyade el hijyenine dikkat etmeleri daha önemli. Mutlaka su ve sabunla ellerini yıkamalılar. Bunlara o an ulaşamıyorlarsa el dezenfektanı ve kolonya ile el hijyenine dikkat etmeleri iyi olacaktır" diye konuştu. 

25 Haz 2020 - 11:14 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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