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25 Haz 2020 - 11:18- Gündem G: 25 Haz 2020 - 12:19

Koçak: Neden Derince’deki tesis?

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, bugün düzenlenmek isteyen ancak yaptırılmayan düzenlenmeyen Petrol Ofisi A.Ş. tarafından yapılmak istenen ilave tank kapasitesi projesi ile ilgili açıklama yaptı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Petrol Ofisi A.Ş. tarafından Derince Terminali’nde yapılması planlanan 93 milyon 500 bin liralık ilave tank kapasitesi projesinin ÇED toplantısı bugün yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak toplantıyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu; “Derince Belediyesi’nden kimse olmamasını kınıyoruz. Neden diğerleri değil de Derince’deki tesis? İzmit Körfezi eski, hurda, yağ kaçıran, sintine sularını bırakıp kaçan gemiler için cennet. Dünyanın diğer ülkelerinde denizlerde dolaşmaları bile yasak olan gemiler, İzmit Körfez’ine girip depolama tesislerine mal bırakabiliyor. Petrol Ofisi’nin son derece disiplinsin, aşırı kar hırsı ve Derince Belediyesi’nin sorumsuz tutumları göz önündeyken bu projenin iki tarafına da güvenmemiz beklenemez. Doğamızın ve yaşam alanlarımızın risk altında olduğu açıktır.

“KARARIN KARŞISINDAYIZ”

Bu tesisler yapılırsa İzmit Körfezi’ndeki deniz trafiği, Derince limanlar bölgesindeki kara tanker trafiği aklınız almayacak kadar karmaşık ve sıkışık hale gelecektir. CHP Derince İlçe Örgütü olarak hem ilçemizi hem de ilimizi ilgilendiren bu manzaranın karşısında şirketin değil vatandaşımızın çıkarını önceleyen bir yaklaşımla kararın karşısında olduğumuzu ve halk sağlığını tehdit eden bu projeye geçit vermemek için mücadele edeceğimiz bilinmelidir. Tüm bunlara neden olan, yeşil alana önem vermeyen Derince Belediyesi’dir. Söz konusu alan 2011 yılında yeşil alanken sanayi arsasına çevrilip, depolama alanı diye projelendirilmiştir.

“SAHİLE BAĞI ZATEN SINIRLI”

Bugün ise aynı hatalar devam etmektedir. Yeşil alanları hafriyat döküm alanları olarak kullanılmakta, imara açılmaktadır. AKP’li belediyelerin yeşilden tek anladıkları dolar yeşilidir. Kocaeli’nin sanayi kenti olması nedeniyle çevre sorunları zaten çoktur. Hava kirliliği, çevre kirliliği rant uğruna heba edilmiştir. Derince halkının sahile bağı zaten sınırlıdır. Kalan yeşil alanlar yapılan değişikliklerle bugünlere hazırlanmıştır. Bu yapılanlarda kamu yararı, vatandaş yararı söz konusu değildir. Derince’nin sahilleri ranta peşkeş çekilmiş, Derince Belediyesi, Derince halkı yerine sanayi kuruluşlarına imar düzenlemesi yaparak yarar sağlanmıştır. Bu yatırımların çevreye ve insan sağılığına olan etkileri bir an önce açıklanmalı ve verilen kararlar gerekiyorsa gözden geçirilmelidir.”

25 Haz 2020 - 11:18 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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