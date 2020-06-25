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25 Haz 2020 - 11:29- Gündem G: 25 Haz 2020 - 15:58

Uzmanlardan 'KKKA'ya dikkat çeken uyarı

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, iki konaklı kenelerin ikinci gömleklerini değiştirmek için Ağustos ayına yakın dönemlerde kan emmeye başlayacaklarını belirterek, vaka sayılarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye'nin korona virüsünden ölümlere kilitlendiği bir dönemde eski kabus olarak bilinen ve bu yıl 10 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 480 vakanın görüldüğü, 15 kişinin de hayatını kaybettiği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) yaz mevsimiyle birlikte kendini göstermeye başladığına dikkat çeken Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, kenelerin bir sürü hastalığı insanlara ve hayvanlara bulaştırdığını söyledi. Hayvanlarını otlatmaya çıkan ve piknik için meralık alanları kullanan kişilerin özellikle bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan İlgü, keneyi vücuda yapışmadan görebilmek için beyaz giysiler giyilmesi çağrısında bulunarak, paçaların mutlaka çorapların içine sokulması ve eve girmeden kıyafetlerin temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR; KENEYİ YAKMAK ÇOK TEHLİKELİ

Keneleri ezerek öldürmenin çok tehlikeli olduğunu ifade eden İlgü, kenenin üzerine kolonya, alkol ve mazot döküp yakılmaması gerektiğini, eğer yakılırsa kenenin kasılıp mikropları vücuda tükürüp hastalığın yayılmasına neden olacağını söyledi.

VÜCUTTAN ÇIKARTILIRKEN ÖLDÜRÜLMEMELİ

“Keneyi çıkarmak için en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir” diyen İlgü, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kenelerin vücuttan çıkartılırken öldürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu yıl 10 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış göstererek 480'e ulaştı, 15 kişi ise hayatını kaybetti” ifadelerine yer verilmişti.

25 Haz 2020 - 11:29 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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