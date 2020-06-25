Başiskele’de yol yıkama çalışmaları düzenli olarak devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Başiskele’de cadde, sokak ve kaldırımları yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bu yana halk sağlığı için kentin her bir mahallesinde köşe bucak dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri son olarak Mahmutpaşa Mahallesi Mahmutpaşa Caddesi, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi Yeniköy Caddesi’ni tankerlerle özel solüsyonlu, bol köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ettiler.