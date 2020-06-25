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25 Haz 2020 - 11:53- Gündem G: 25 Haz 2020 - 11:55

Camilerde Hijyen Mesaisi

Derince Belediyesi ekipleri vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ortamda ve huzur içerisinde yapmaları için ilçedeki ibadethaneleri kapsamlı bir şekilde dezenfekte ediyor
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk gün itibariyle etkin tedbirlerin alındığı Derince’de kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte yeniden ibadete açılan camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Normalleşme takvimi ile birlikte artık öğle ve ikindi namazlarının dışında sabah, akşam ve yatsı namazları da cemaatle birlikte kılınabiliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha rahat ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için ilçedeki ibadethanelerde kapsamlı çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak Çınarlı Mahallesi’ndeki Yenice Camii’nin dezenfekte işlemlerini tamamladı. Halı yıkama makineleri ile camilerin iç genel temizliğini yapan ekipler ayrıca ULV cihazı ile dezenfekte işlemlerini tamamlıyor.

25 Haz 2020 - 11:53 - Gündem

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