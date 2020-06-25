Darıca Avcılık Ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri, yemek organizasyonunda buluştu. Pandemi sürecinde üyeleriyle bir araya gelemediklerini belirten Dernek Başkanı Yasin Özbek, yasakların kalkmasından sonra hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini iddia ederken, görüntüler hiç de öyle demiyordu. Kimilerinde maske bulunurken, bir çoğunda ise maskeden eser yoktu. Yeni binalarında bir araya gelen atıcılar ve avcıların bundan sonra örnek olmak adına da bu görüntülere dikkat etmesi gerekiyor. Bu arada yemeğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ak Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Gebze Dostlar Avcılar Kulübü Başkanı Rıfkı Döner, Körfez Tütün Çiftlik Tütav Avcılar Derneği Kurucu Başkanı Burak Tanıl ve Serkan Karaman, Avcılık camiasının önde gelen isimlerinden Süleyman Şişman ve İhsan Kale, Hereke Avcılar Derneği 2. Başkanı Mahmut Uyumaz ve üyeler katıldı.
ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK
Cami Mahallesi Göktürk Sokak'taki yeni adreslerinde bir araya gelen Darıca Avcılık Ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği ailesi, özellikle Eğitim Av Köpekler ve sahipsiz sokağa salınmış köpekler için yapmayı planladıkları köpek bakım ve rehabilitasyon bakım merkez projeler ve içerisinde Avcılığın İlk Spor Alet Okçuluk ve Trap Skeet Atış Poligonu hakkında projelerin detaylarını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık anlattı. Başkan Yasin Özbek bu projeyi gerçekleştirdiklerinde Uluslar Arası atış müsabakalarının Darıca'da yapılacağını ve Türkiye Köpek Irkları Federasyonu ile ortak çalışma yapılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - ben hiç denetim görmedim maske takan nerdeyse hiç yok sosyal mesafeye zaten uyulmuyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.