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25 Haz 2020 - 11:51- Spor G: 25 Haz 2020 - 11:57

Sporcular da bunu yaparsa !..

Spor disiplin demektir. Son derece zor şartlarda görev yapan ve insanların hayatını kurtarmak için canını seve seve feda eden sağlık çalışanlarının anısına ve emeklerine yazık dedirten bu görüntüler tepki çekti
mask

Darıca Avcılık Ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği üyeleri, yemek organizasyonunda buluştu. Pandemi sürecinde üyeleriyle bir araya gelemediklerini belirten Dernek Başkanı Yasin Özbek, yasakların kalkmasından sonra hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini iddia ederken, görüntüler hiç de öyle demiyordu. Kimilerinde maske bulunurken, bir çoğunda ise maskeden eser yoktu. Yeni binalarında bir araya gelen atıcılar ve avcıların bundan sonra örnek olmak adına da bu görüntülere dikkat etmesi gerekiyor. Bu arada yemeğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ak Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Gebze Dostlar Avcılar Kulübü Başkanı Rıfkı Döner, Körfez Tütün Çiftlik Tütav Avcılar Derneği Kurucu Başkanı Burak Tanıl ve Serkan Karaman, Avcılık camiasının önde gelen isimlerinden Süleyman Şişman ve İhsan Kale, Hereke Avcılar Derneği 2. Başkanı Mahmut Uyumaz ve üyeler katıldı.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Cami Mahallesi Göktürk Sokak'taki yeni adreslerinde bir araya gelen Darıca Avcılık Ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği ailesi, özellikle Eğitim Av Köpekler ve sahipsiz sokağa salınmış köpekler için yapmayı planladıkları köpek bakım ve rehabilitasyon bakım merkez projeler ve içerisinde Avcılığın İlk Spor Alet Okçuluk ve Trap Skeet Atış Poligonu hakkında projelerin detaylarını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık anlattı. Başkan Yasin Özbek bu projeyi gerçekleştirdiklerinde Uluslar Arası atış müsabakalarının Darıca'da yapılacağını ve Türkiye Köpek Irkları Federasyonu ile ortak çalışma yapılacağını duyurdu.

25 Haz 2020 - 11:51 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - ben hiç denetim görmedim maske takan nerdeyse hiç yok sosyal mesafeye zaten uyulmuyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 13:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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