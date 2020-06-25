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25 Haz 2020 - 12:00- Sağlık G: 25 Haz 2020 - 12:03

Sınava girecek öğrencilere 6 öneri

Bu sene üniversiteye giriş sınavları Covid-19 salgınının etkisinde gerçekleştirilecek. Bu sene öğrenciler, ayrı bir heyecan, hatta virüs tedirginliğiyle sınava girecekler. Ancak uzmanlar gerekli önlemler dikkate alınarak bu sınavların da sağlıklı bir şekilde atlatılabileceğine dikkat çekiyor
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Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu sınava girecek öğrencilere 6 öneride bulunuyor. Dikkate alınmasında fayda var…

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE 6 ÖNERİ

-Sınav öncesi uyku ve beslenmenize dikkat edin.

-Sınav öncesi endişeli olunması çok normal. Kaygının ve sınav stresinin çok aşırı olmadığı sürece, dikkatimizi sürdüren ve bizi motive eden bir duygu olduğunu unutmayın.

-Sınav sonucu ne olursa olsun hayatınızda başarılı bir gelecek için bu sınavın tek çareniz olmadığını, daha birçok şansınız olacağını unutmayın.

-Sınav öncesi nefes egzersizi yapmak sakinleşmenizi sağlayacaktır. Yavaşça burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan vererek elinizden geleni yapacağınızı düşünün.

-Sınav sırasında odaklanma sorunu yaşıyorsanız farklı bir soruya geçin veya gözlerinizi kapatıp 5-10 saniye ara verin ve sonra yine devam edin.

-Covid-19’a karşı önlem aldığınız sürece korunacağınızı düşünün ve panik yapmayın. Maske, el hijyeni ve sosyal mesafeye önem verin.

25 Haz 2020 - 12:00 - Sağlık

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