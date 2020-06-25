Sınava girecek öğrencilere 6 öneri

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu sınava girecek öğrencilere 6 öneride bulunuyor. Dikkate alınmasında fayda var…
SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE 6 ÖNERİ
-Sınav öncesi uyku ve beslenmenize dikkat edin.
-Sınav öncesi endişeli olunması çok normal. Kaygının ve sınav stresinin çok aşırı olmadığı sürece, dikkatimizi sürdüren ve bizi motive eden bir duygu olduğunu unutmayın.
-Sınav sonucu ne olursa olsun hayatınızda başarılı bir gelecek için bu sınavın tek çareniz olmadığını, daha birçok şansınız olacağını unutmayın.
-Sınav öncesi nefes egzersizi yapmak sakinleşmenizi sağlayacaktır. Yavaşça burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan vererek elinizden geleni yapacağınızı düşünün.
-Sınav sırasında odaklanma sorunu yaşıyorsanız farklı bir soruya geçin veya gözlerinizi kapatıp 5-10 saniye ara verin ve sonra yine devam edin.
-Covid-19’a karşı önlem aldığınız sürece korunacağınızı düşünün ve panik yapmayın. Maske, el hijyeni ve sosyal mesafeye önem verin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.