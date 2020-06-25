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25 Haz 2020 - 12:06- Gündem G: 25 Haz 2020 - 12:08

YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için virüs salgının başından bu yana dezenfekte uygulamalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin sınava gireceği okullarda da kapı kolundan lavabolara kadar dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

133 OKULDA DEZENFEKTE UYGULAMASI YAPILDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmada ilçelerde YKS’nin yapılacağı 133 okulda dezenfekte işlemi uygulandı.12 ilçede yer alan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından seçilmiş okullardaki ilaçlamalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün kullanıldı.

LGS VE MSÜ SINAVINDA DA OKULLAR DEZENFEKTE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta sonlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere geçiş kapsamında düzenlenen LGS sınavı öncesi ve ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi öğrencilerin gireceği okullar da Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edilmişti. 

AYRINTILI TEMİZLİK YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak tedbiri elden bırakmadan 27-28 haziran öncesi sınav olacak olan öğrencilerimizin sağlığını bir ebeveyn gözüyle bakıp düşündüklerini dile getiren Büyükşehir yetkilileri okulların giriş kapısından çocukların el dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenleri ve korkuluklarını, sınav olacakları sınıfları, oturacakları sıraları, öğretmenlerin masalarını, pencere kolları ve lavaboları dikkatli bir şekilde virüs ve mikroorganizmalardan arındırıldığı ifade edildi.

25 Haz 2020 - 12:06 - Gündem

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