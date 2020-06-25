Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi, hafta sonu sonunda yapılacak olan YKS sınavına girecek öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla Powerbank hediye etti. Bu yıl mezun olan ve ilçe sınırları içerisinde oturan öğrencileri tek tek tespit eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin evlerine giderek hediyelerini takdim etti.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin her daim destekçisi olacaklarını belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, “Belediye Başkanımız Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda gençlerimize powerbank hediye ettik ve başarı mesajını ilettik. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından hediyelerini alan çocuklar ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti. Yetkililer, bu yıl mezun olan ve Körfez ilçesi sınırlarında oturan tüm öğrencilere hediyelerinin teslim edileceğini belirtti.