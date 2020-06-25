Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi, hafta sonu sonunda yapılacak olan YKS sınavına girecek öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla Powerbank hediye etti. Bu yıl mezun olan ve ilçe sınırları içerisinde oturan öğrencileri tek tek tespit eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin evlerine giderek hediyelerini takdim etti.
SOSYAL BELEDİYECİLİK
Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin her daim destekçisi olacaklarını belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, “Belediye Başkanımız Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda gençlerimize powerbank hediye ettik ve başarı mesajını ilettik. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
BAŞKAN SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR
Körfez Belediyesi ekipleri tarafından hediyelerini alan çocuklar ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti. Yetkililer, bu yıl mezun olan ve Körfez ilçesi sınırlarında oturan tüm öğrencilere hediyelerinin teslim edileceğini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Salih Mutlu - Bende körfez de oturuyorum bende sınava girecek öğrencilerden biriyim ama bana gelmedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.