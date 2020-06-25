Aranan 25 kişi polise yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Haziran Perşembe günü çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla 79 ekip ve 278 personelin katılımıyla eş zamanlı ve planlı operasyon düzenledi. Operasyonda asayişe müessir suçlar olmak üzere yağma, yaralama, cebir tehdit hile ile kişiyi yoksun bırakmak, silahla tehdit, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, vergi usul kanununa muhalefet, ailenin korunması, tazyik hapsi, nafaka hükümlerine uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak gibi suçlardan aaranan 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.