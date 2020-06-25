Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Haz 2020 - 12:14- Asayiş G: 25 Haz 2020 - 16:00

Aranan 25 kişi polise yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Haziran Perşembe günü çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla 79 ekip ve 278 personelin katılımıyla eş zamanlı ve planlı operasyon düzenledi. Operasyonda asayişe müessir suçlar olmak üzere yağma, yaralama, cebir tehdit hile ile kişiyi yoksun bırakmak, silahla tehdit, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, vergi usul kanununa muhalefet, ailenin korunması, tazyik hapsi, nafaka hükümlerine uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak gibi  suçlardan aaranan 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

25 Haz 2020 - 12:14 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı mask
Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı
Aranan 25 kişi polise yakalandı mask
Aranan 25 kişi polise yakalandı
Durdurulan araçta gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi mask
Durdurulan araçta gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Valilik önünde intihar girişimi mask
Valilik önünde intihar girişimi
Değirmen alev alev yandı! mask
Değirmen alev alev yandı!
Önce darp etti sonra dolaba koydu! mask
Önce darp etti sonra dolaba koydu!
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL