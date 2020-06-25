KOTO'dan Vali Yavuz'a ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, İbrahim Atalay ve Yusuf Erenkaya, Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Meclis Katip üyesi Sema Kalafat’tan oluşan KOTO Heyeti Vali Seddar Yavuz ile tanıştı.
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un Vali Seddar Yavuz’a KOTO faaliyetleriyle ilgili bilgi sunduğu Valilik makamında gerçekleşen ziyaret ‘hayırlı olsun dilekleriyle’ tamamlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.