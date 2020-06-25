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25 Haz 2020 - 12:24- Gündem G: 25 Haz 2020 - 12:28

Gebze İMH'den ''Kurban organizasyonunda yenilik'' Online kayıt sistemi...

Gebze’de sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetleriyle tanınan Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi, bu yıl yedinci kurban organizasyonunu düzenliyor. Kurban kayıtlarını online olarak kabul eden İMH Gebze www.kurbanhisse.com adresini kayıt için kullanıyor. Dileyen vatandaşlar bu adresten kayıtlarını gerçekleştirebiliyor
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Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi yetkililerinden verilen bilgiye göre, hijyenik ortamda, covid 19 tedbirleri kapsamında profesyonel kasaplarla kesilip parçalanarak eve teslim kurban organizasyonu için kayıtlar devam ediyor. Tamamı yerli, aşılı ve veteriner kontrollü kurbanlıklar, İslami usullere uygun kesildikten sonra parçalanıp paketlenerek eve teslim ediliyor.

HİSSE BEDELLERİ 1.600-2.600 LİRA ARASINDA

Gebze İMH yetkililerinin verdiği bilgiye göre, üye ve vatandaşların iştirakiyle gerçekleştirilen kurban kesim organizasyonunun sınırlı sayıdaki hisseleri hızla doluyor. Tamamı erkek ve yerli büyükbaş kurbanlıkların hisse dağıtımı kayıt önceliğine göre yapılacak. Kurbanlıklar hijyenik ortamda, profesyonel kasaplar tarafından kesilip parçalanacak ve eve teslim yapılacak. Kurban kesimi hissedarlarla beraber teşrik tekbirleri getirilerek kesilecektir. Tüm hissedarların kurban hissesi Kurban Bayramının birinci günü teslim edilecek. Organizasyona katılmak isteyen vatandaşlar için hisse bedelleri 1.600, 1.750, 1900, 2050, 2200, 2400 ve 2.600 lira olarak belirlendi.

KURBAN VE DERİ BAĞIŞI KABUL EDİLECEK

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi, vatandaşlardan gelecek kurban ve deri bağışlarını da kabul edecek. İMH yetkilileri, “Eğitim ve hayır faaliyetlerinde kullanılmak üzere, bu yıl kurban ve deri bağışlarını da kabul ediyoruz. Bağış hisseleri Çatı kurumumuza bağlı İnsan Vakfı üzerinden yurtiçi 1,350 ve yurtdışı  850 lira olarak belirlendi. Hisse ayırmak veya kurban ve deri bağışında bulunmak isteyen dostlarımız derneğin 0 262 644 30 50 No’lu telefonu ile, 0 542 644 30 50 No’lu telefondan Said Kotan veya Kısmet Ergenç ile irtibat kurabilir” veya www.insanvakfi.org.tr adresinden online bağışta bulunabilirler,”  dedi. Kurban organizasyonuna hissedar olmak isteyen vatandaşlar derneğin Hacı Halil Mahallesi Ali Rıza Efendi Cad. 1231 Sok No:8 Kat:3 Gebze adresine de müracaat edebilecek. Gebze İMH’nin kurban kesim ve dağıtım işlemleri Kurban Bayramı’nın birinci günü E-5 Karayolu Safaş arkasında bulunan tesiste gerçekleştirilecek.

25 Haz 2020 - 12:24 - Gündem

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