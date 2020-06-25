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25 Haz 2020 - 12:35- Gündem G: 25 Haz 2020 - 12:36

İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak

Büyükşehir Belediyesi İzmit ve Kandıra ilçeleri için 2020 yılı içerisinde, yol onarım ve bakım çalışması gerçekleştirecek
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Virüs salgını döneminde trafik yoğunluğunun az olmasını fırsat bilecek yol onarım ve bakım çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına devam edecek. Bu doğrultuda İzmit ve Kandıra ilçelerindeki yolların daha konforlu hale getirmek üzere üst yapı asfalt yama çalışmaları için ihale yapıldı. 2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılan ihaleye 17 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 3 milyon 332 bin TL, en düşük teklif ise 2 milyon 89 bin 800 TL ile sunuldu.

25 Haz 2020 - 12:35 İHA Kocaeli- Gündem

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