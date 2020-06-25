Kur’an-ı Kerim’i yırtarak çöpe attı

Olay, Üsküdar’da geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü gece sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından Kur'an-ı Kerim’in sayfaları iki gün üst üste yırtılarak cadde boyunca yerlere atıldı. Yere atılan sayfalardan bir miktarı buruşturularak çöp konteynerlerine de atıldı. Gece vardiyasında inşaatta çalışan işçilerin sabahın erken saatlerinde işten eve dönerken yerlere saçılan Kuran-ı Kerim’in sayfalarını farkederek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. İnşaatta çalışan işçiler de yere saçılan ve çöplere atılan sayfaları alarak inşaatta çalışırken kullandıkları baretin içine koyarak cami imamına teslim ettiler. Kimliği belirsiz şahsın Kuran-ı Kerim‘i yırtarak yere atması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis ekiplerinin çirkin davranışı gerçekleştiren şahısları arama çalışmaları devam ediyor.
ÇİRKİN SALDIRI KAMERALARDA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde bir şahıs yürüyor, elinde bulunan sayfaları küçük parçalara ayırıyor, küçük parçalara ayırdıktan sonra buruşturarak yere atarak gözden uzaklaşıyor daha sonra inşaat işçileri durumu fark ederek yere atılan sayfa parçalarını yerden topluyor.
"BUNU YAPAN CEZASIZ KALMASIN"
Yere atılan Kur’an-ı Kerim’in sayfalarını fark ederek polise haber veren inşaat işçisi Sedat Atmaca, “Üsküdar’da bir şantiyede gece vardiyasında çalışıyorum. Arkadaşlarımla sabahleyin saat 05.00 sıralarında işten eve dönerken Kur’an-ı Kerim’in yırtılarak yere saçılmış bir durumda gördük. Bu manzarayı gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oldu. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Bir insan ne için yaşar, Dini için yaşar, namusu işin yaşar, şerefi için yaşar. Böyle bir ülkede Kur’an-ı Kerim’in yırtılarak yerlere saçılması ve buruşturulup çöpe atılması doğru mu? Bu duruma nasıl göz yumacağız. Bu değerimize nasıl sahip çıkacağız. Sabahtan beri gözlerim doldu, uyuyamadım. Polis ekipleriyle birlikte sokak sokak gezerek topladık. Adamlar resmen çöpe atmışlar. Polis ekipleri mobese kamera kayıtlarını inceledi. Ekiplerin şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Bunu yapan şahsın bulunarak adalete teslim edilmesi lazım. Yetkililerden bunu yapan şahsın cezasız kalmamasını istiyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İbrahim Anlı - Allah'ım sen affet bizi
Vatandaş - ALLAH ıslah etsin bu tip insanları
yaşadığımız yüz yılda ne yazikki bütün insani değerler kayboluyor
devletin bu işe bir el ataması lazım top yekün eğitim seferberliğii olması iyi olur aksi halde cebimizde para cok olur lakin hiç bir değerimiz kalmaz
giyim kuşamdan tutunda her alanda eğetim almamız lazım avrupanın özelikle amerikanın pis değerleri dünyayı kulşatmış dudrumda adam adama benzemiyor kadın kadına benzemiyor
sonumuz hayrola
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.