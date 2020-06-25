Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Haz 2020 - 12:41- Gündem G: 25 Haz 2020 - 12:43

Türk Sağlık Sen’den haksız ve hukuksuz atamalara tepki

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, sağlık personeli atamasının haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, “Bu hukuksuzluğa daha fazla seyirci kalınmamalı, mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler sonlandırılmalıdır” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker sağlık personelinin haksız ve hukuksuz atamalarına tepki gösterdi. Çeker, şube binasında yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Geçici görevlendirmenin kamudaki temel mantığı kamu hizmetlerinin aksamaması için geliştirilen süreli bir yöntem olmasıdır. Buradaki anahtar kelime kamu yararıdır.Geçici görevlendirme bir hizmet gerekliliği olmaktan çıkmış idarecinin elinde çalışana baskı unsuruna dönüşmüştür. Bunun son örneklerini Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ile SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görmekteyiz. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Biyolog ve laborant olarak görev yapan sağlık çalışanları Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne geçici görevlendirilmeleri ile yaşanmıştır.Laboratuvarı olmayan bir kuruma Biyolog ve laboratuvar teknisyenlerinin geçici görevle görevlendirilmesi ancak masallarda olması muhtemel bir olay veya hukukla yönetilmeyen üçüncü dünya ülkelerinde görülmesi olağan bir olaydır.

“AMİR İZAH EDEBİLECEK Mİ?”

Yapılan geçici görevlendirme işlemleri  hukuk kuralları ile izah etmek mümkün değildir. Yapılan usulsüz işlem de kamu yararı değil, açıkça kamu zararı vardır.Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirilen Biyolog ve Laboratuvar teknisyenlerinin laboratuvar hizmetlerini verebilmeleri, mesleklerini icra etmek ve vatandaştan alınan kan ve numune örnekleri, Aile Sağlığı Merkezlerin (ASM)’den  İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelen veya gelmesi muhtemel materyallerin analizlerini yapabilecekleri fiziki mekan (Laboratuvar) bulunmamaktadır. Darıca ilçe Sağlık Müdürlüğünün Norm (Standart) kadrosunda Biyolog ve Laboratuvar teknisyeni bulunmadığı halde geçici görevle Biyolog ve laboratuvar teknisyenlerinin Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne hangi gerekçe ile görevlendirildiklerini yetkili olan amir izah edebilecek midir? Yine yapılan görevlendirmede ilçe sağlık müdürlüğünde laboratuvar teknisyenlerinin hizmetine ne şekilde ihtiyaç duyulduğu ve hangi somut görevi yapacağı yapılan görevlendirilmede belirtilmemiştir.

“FACİADIR”

Güncellenen Listede Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü norm kadro listesinde Biyolog ve Laborant kadrosu bulunmamaktadır. Dolayısı ile yapılan işlem hukuken sakat olduğu gibi kamu yararı da bulunmamaktadır. Biyolog ve Laborant kadrosu bulunmayan kuruma hangi gerekçe ile geçici görevle sağlık çalışanları görevlendirildi.Sözleşmeli 4-B Sağlık çalışanlarının yapılan usulsüz işlem ile başka bir kuruma görevlendirilmesi hukuksal açıdan ayrı bir faciadır.Usulsüz uygulamaların vuku bulduğu Derince Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nden beş hemşire ihtiyacına binaen birer ay süre ile geçici görev ile SBU Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevlendiriliyorlar.Söz konusu görevlendirmeler ile ilgili sendika olarak hukuki haklarımızı kullanacağız.  Mağdur olan sağlık çalışanları da usulsüz görevlendirmelere itiraz ederek idareye dilekçe ile başvurularını yaparak görevlendirmenin iptal edilmesini istediler. Bu hukuksuzluğa daha fazla seyirci kalınmamalı, mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde haksızlığa imza atanlar adalet önünde hesap vereceklerdir. “

25 Haz 2020 - 12:41 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Türk Sağlık Sen’den haksız ve hukuksuz atamalara tepki mask
Türk Sağlık Sen’den haksız ve hukuksuz atamalara tepki
Başkan Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz mask
Başkan Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz
İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak mask
İzmit ve Kandıra yolları daha konforlu olacak
Gebze İMH'den ''Kurban organizasyonunda yenilik'' Online kayıt sistemi... mask
Gebze İMH'den ''Kurban organizasyonunda yenilik'' Online kayıt sistemi...
Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi mask
Körfez Belediyesi’nden öğrencilere sınav hediyesi
YKS öncesi okullar dezenfekte edildi mask
YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek! mask
Ölmeden önce mutlaka görülmesi gerek!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL