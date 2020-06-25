Türk Sağlık Sen’den haksız ve hukuksuz atamalara tepki

Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker sağlık personelinin haksız ve hukuksuz atamalarına tepki gösterdi. Çeker, şube binasında yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu; “Geçici görevlendirmenin kamudaki temel mantığı kamu hizmetlerinin aksamaması için geliştirilen süreli bir yöntem olmasıdır. Buradaki anahtar kelime kamu yararıdır.Geçici görevlendirme bir hizmet gerekliliği olmaktan çıkmış idarecinin elinde çalışana baskı unsuruna dönüşmüştür. Bunun son örneklerini Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ile SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görmekteyiz. Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Biyolog ve laborant olarak görev yapan sağlık çalışanları Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne geçici görevlendirilmeleri ile yaşanmıştır.Laboratuvarı olmayan bir kuruma Biyolog ve laboratuvar teknisyenlerinin geçici görevle görevlendirilmesi ancak masallarda olması muhtemel bir olay veya hukukla yönetilmeyen üçüncü dünya ülkelerinde görülmesi olağan bir olaydır.

“AMİR İZAH EDEBİLECEK Mİ?”

Yapılan geçici görevlendirme işlemleri hukuk kuralları ile izah etmek mümkün değildir. Yapılan usulsüz işlem de kamu yararı değil, açıkça kamu zararı vardır.Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirilen Biyolog ve Laboratuvar teknisyenlerinin laboratuvar hizmetlerini verebilmeleri, mesleklerini icra etmek ve vatandaştan alınan kan ve numune örnekleri, Aile Sağlığı Merkezlerin (ASM)’den İlçe Sağlık Müdürlüğüne gelen veya gelmesi muhtemel materyallerin analizlerini yapabilecekleri fiziki mekan (Laboratuvar) bulunmamaktadır. Darıca ilçe Sağlık Müdürlüğünün Norm (Standart) kadrosunda Biyolog ve Laboratuvar teknisyeni bulunmadığı halde geçici görevle Biyolog ve laboratuvar teknisyenlerinin Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne hangi gerekçe ile görevlendirildiklerini yetkili olan amir izah edebilecek midir? Yine yapılan görevlendirmede ilçe sağlık müdürlüğünde laboratuvar teknisyenlerinin hizmetine ne şekilde ihtiyaç duyulduğu ve hangi somut görevi yapacağı yapılan görevlendirilmede belirtilmemiştir.

“FACİADIR”

Güncellenen Listede Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü norm kadro listesinde Biyolog ve Laborant kadrosu bulunmamaktadır. Dolayısı ile yapılan işlem hukuken sakat olduğu gibi kamu yararı da bulunmamaktadır. Biyolog ve Laborant kadrosu bulunmayan kuruma hangi gerekçe ile geçici görevle sağlık çalışanları görevlendirildi.Sözleşmeli 4-B Sağlık çalışanlarının yapılan usulsüz işlem ile başka bir kuruma görevlendirilmesi hukuksal açıdan ayrı bir faciadır.Usulsüz uygulamaların vuku bulduğu Derince Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nden beş hemşire ihtiyacına binaen birer ay süre ile geçici görev ile SBU Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevlendiriliyorlar.Söz konusu görevlendirmeler ile ilgili sendika olarak hukuki haklarımızı kullanacağız. Mağdur olan sağlık çalışanları da usulsüz görevlendirmelere itiraz ederek idareye dilekçe ile başvurularını yaparak görevlendirmenin iptal edilmesini istediler. Bu hukuksuzluğa daha fazla seyirci kalınmamalı, mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler sonlandırılmalıdır. Aksi takdirde haksızlığa imza atanlar adalet önünde hesap vereceklerdir. “