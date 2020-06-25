Belediye başkanına partisinden şok!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Sivas’ın Hafik İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nu “partilerinin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle” belediye başkanları listesinden çıkardıklarını açıkladı.
Durmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şunları söyledi:
* 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sivas’ın Hafik ilçesine belediye başkanı olmak için 20 yıl içinde üç farklı partiden beş kez seçime giren Selahattin Çuhadaroğlu, 31 Mart seçimlerinde MHP’den seçilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.