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25 Haz 2020 - 13:59- Gündem G: 25 Haz 2020 - 14:02

Güney, “Covid-19” farkındalığı başlattı

AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, normalleşme sürecinde, Covid-19’a karşı tedbirlerin geveşetilmemesi gerektiğine dikkat çekmek için İzmit’teki kahvehaneleri gezerek dezenfektan ve Türk Bayrağı dağıttı
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AKP İzmit İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Kuruçeşme, Mehmet Ali Paşa, Yenişehir, 28 Haziran ve Yuvam Akarca’daki kahvehaneleri dolaşan AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney’e bölüm bölüm Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, İlçe Başkan Yardımcıları Murat Ergelen, Selim Ordu, Yusuf Yıldız, İsmail Özdemir, Bülent Durmuş, ilçe yöneticisi Ahmet Çelik, Meclis Üyeleri Mustafa Soydabaş, Hayrettin Ünlü, Erol Çalışkan, Çağlayan Duman, Fatih Özcan, Fikret Hocaoğlu, Mahalle Başkanları İbrahim Ökdem ve Esat Gebeş eşlik etti. Güney, Covid-19 virüsü nedeniyle 11 Mart’ta ilk vakanın Türkiye’de tespit edilmesiyle başlayan hayatımızdaki bazı kısıtlamaların 1 Haziran itibariyle kademeli olarak kaldırıldığını ve normalleşmeye geçiş başladığını belirterek şunları söyledi:

GÖÇER’DEN GÜNEY’E TEŞEKKÜR

“Dünyayı etkisi altına salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay çok sıkı tedbirlerle karşı karşıya kaldık. Bu süreci başta sağlık çalışanlarımızın özverisi, vatandaşlarımızın sabrı, daha sağlıklı bir geleceğe dönük umutlarımızla başarıyla atlattık. Son 18 yılda sağlık altyapımıza yapılan yatırımların, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hızlı karar mekanizmasının avantajlarıyla bu süreçte Türkiye, bütün dünyanın dikkatini çeken bir başarı yakaladı. Bizler de bu süreçte elde ettiğimiz kazanımları korumak, ikinci bir salgın dalgasına yakalanmamak için farkındalık hareketi başlattık. Özellikle halkımızın daha yoğun olduğu yerler olan kahvehaneler ve kafelerde dezenfektan dağıtıyoruz. Temizliğin önemine dikkat çekmek isterken, birlik ve beraberlik içinde herşeyin üstesinden geleceğimizi vurgulamak için Türk Bayrağımızı da işyeri sahiplermize takdim ediyoruz. Açıkçası genel anlamda kahvehane sahipleri olsun, buralarda vakit geçiren vatandaşlarımız olsun, özellikle maske ve mesafe kuralına mümkün olduğunca dikkat ettiklerini görmekten mutluluk duyduk. Bu hassasiyetin devam etmesi halinde daha güzel ve sağlıklı günlerin bizi beklediğinden eminiz”. Öte yandan Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer de Güney’e teşekkür etti: “Bu süreçte bizleri hatırlayan ilk siyasi parti oldunuz. Bizlere moral verdiniz. Teşekkür ederiz. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız” dedi.

25 Haz 2020 - 13:59 - Gündem

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