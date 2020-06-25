İYİ Parti’den sonra CHP de test yaptıracak

İYİ Parti 2. Olağan Kongresi’ne katılan partili Zekai Kahyaoğlu’nun oğlu Tuğşad Bora Kahyaoğlu’nun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İYİ Partililer test yaptırmaya başladı. Kartepe İlçe Teşkilatı bugün devlet hastanesine giderek test yaptırırken, İYİ Parti il yönetiminden yapılan duyuruda herhangi bir semptom gösteren olursa partiyle iletişime geçmesi istendi.

CHP’LİLER DE TEST YAPTIRACAK

Öte yandan kongreye TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’da kongreye katıldı. Kongrede konuşmaların ardından CHP’liler alandan çıkarken, İYİ Partililer ise CHP’lileri uğurladı. Sosyal mesafenin ihlal edildiği uğurlamanın ardından CHP’lilerin test yaptırıp yaptırmayacağı merak edilirken, il yönetiminden alınan bilgiye göre İYİ Parti il yönetimiyle görüşen CHP’liler test yaptıracak.