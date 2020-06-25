İYİ Partililer test yaptırıyor!

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’ne katılan İYİ Partili Zekai Kahyaoğlu’nun oğlu Tuğşad Bora Kahyaoğlu’nda Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Tuğşad Bora karantinaya alınırken, kongreye katılanlar test yaptırmaya başladı. İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı, bugün hastaneye giderek COVID-19 testi yaptırdı. Bir diğer yandan İYİ Parti il yönetimi, doktorlar ve teşkilatlarla temaslarının sürdüğünü belirterek herhangi bir semptom gösteren varsa partiyle iletişime geçilmesini istedi.