Denize giren iki kardeş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Körfez Hereke sahilinde baba Nihat Kırca ve ağabeyi Muhammet Kırca (21) ile birlikte gelen Samet Kırca (16) bir süre sahilde dolaştıktan sonra ağabeyi ile birlikte denize girmek istedi. Kardeşinin açılarak gözden kaybolduğunu gören ağabey Muhammet Kırca, kardeşini kurtarmak için suda ilerledi. Bir süre sonra Muhammet Kırca’nın da gözden kaybolması üzerine baba Nihat Kırca, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hereke Polis Merkezi Amirliği’nde görevli ismi öğrenilemeyen bir komiser yardımcısı, kıyıdan suyun altında olduğu görülebilen Muhammet Kırca’yı kurtarmak için üniformasını çıkararak suya atladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Denizden çıkarılan Muhammet Kırca, ambulans içerisinde tedaviye alınırken, daha derinde olduğu anlaşılan Samet Kırca’yı bulmak için deniz polisi ve sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi. Dalgıçların yaptığı 20 dakikalık aramanın ardından kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve 2 buçuk metre derinlikte olan Samet Kırca’yı bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Samet Kırca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağabey Muhammet Kırca’nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.