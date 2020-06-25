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25 Haz 2020 - 14:37- Asayiş G: 25 Haz 2020 - 18:11

Denize giren iki kardeş hayatını kaybetti

Körfez Hereke Sahilinde denize giren iki kardeşten biri boğularak olay yerinde yaşamını yitirirken boğulma tehlikesi geçiren ağabey ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Körfez Hereke sahilinde baba Nihat Kırca ve ağabeyi Muhammet Kırca (21) ile birlikte gelen Samet Kırca (16) bir süre sahilde dolaştıktan sonra ağabeyi ile birlikte denize girmek istedi. Kardeşinin açılarak gözden kaybolduğunu gören ağabey Muhammet Kırca, kardeşini kurtarmak için suda ilerledi. Bir süre sonra Muhammet Kırca’nın da gözden kaybolması üzerine baba Nihat Kırca, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hereke Polis Merkezi Amirliği’nde görevli ismi öğrenilemeyen bir komiser yardımcısı, kıyıdan suyun altında olduğu görülebilen Muhammet Kırca’yı kurtarmak için üniformasını çıkararak suya atladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Denizden çıkarılan Muhammet Kırca, ambulans içerisinde tedaviye alınırken, daha derinde olduğu anlaşılan Samet Kırca’yı bulmak için deniz polisi ve sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi. Dalgıçların yaptığı 20 dakikalık aramanın ardından kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve 2 buçuk metre derinlikte olan Samet Kırca’yı bularak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Samet Kırca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağabey Muhammet Kırca’nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25 Haz 2020 - 14:37 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Gebze - Samet kardeşimizin mekanı cennet olsun diğer kardeşimizede acil şifa versin bir an önce sağlığına kavuşsun .ailesine rabbim sabır versin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 17:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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