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25 Haz 2020 - 14:47- Gündem G: 25 Haz 2020 - 14:51

İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı’nda 36 istifa!

İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı’nda 36 ilçe yöneticisi bildiri yayınlayarak istifa etti

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Yöneticiliğini Ayşe Rüzgar’ın yaptığı İYİ Parti Başiskele’de 36 ilçe yöneticisi 2. Olağan İl Kongresi sonrasında bildiri yayınlayarak istifa dilekçesi verdi. 36 ismin istifası dilekçesi henüz işleme konulmadı ancak işleme konulmasının ardından ilçe yönetiminin düşmesi bekleniyor. Bir diğer yandan partililer bildiride şu ifadelerde bulundu: “İlçe başkanımızın halka açık sosyal medyada partimizin İstanbul Milletvekili, partimizin genel başkan yardımcısı Sayın Hayrettin Nuhoğlu’na haksız ve saygısız bir üslupla ağır şekilde eleştirmesi.biz yöneticileri ve üyelerimizi halka bir şey söylemeyecek duruma getirmesi, Divan kurulu seçiminin şu güne kadar yapılmaması, (Dijital konferansla bile yapılabilirdi),Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmamışken, bazı arkadaşlarımızdan istifalarını talep etmesi, üye arkadaşlar ve biz yönetim kurulu üyeleri arasında cepheleşme ve taraflılık, yapılması, (Bu durum partimizin birlik ve beraberliğine tamir edilemez şekilde zarar vermektedir)

“AKŞENER’İN NEFERİYİZ”

Yönetim kurulu üyelerinin arasında ayrımcılık yapıp, eşit mesafede davranılmaması, Ramazan ayı ve pandemi yardımlarını kendi şahsi çizgisi dahilinde (yönetim kurulu bilgisi olmadan) belirlediği isimlere vermesi, İl kongresi öncesin de, ilçe başkanının desteklemediği il başkan adayının yönetim listesinde yer aldığı için, ilçe yöneticisi arkadaşımızdan istifasının talep edilmesi. Tüzüğümüze göre böyle bir kural bulunmamaktadır. İyi niyet ile, emek ve çalışmak için girdiğimiz İyi parti Başiskele ilçe yönetimine, ilçe başkanının adaletsiz, taraflı ve anti demokrat tavrı nedeni ile yönetimden istifa ediyoruz. İyi Partimizin ve Genel Başkanımız Meral Akşener in sonuna kadar neferiyiz, demokratik ortamlarda emeğimizi esirgemeden partimizde çalışmaya devam edeceğiz.”

25 Haz 2020 - 14:47 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Adi̇l Kaya - Şanbazla pelin olduğu sürece bakallım daha neler göreceğiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Haziran 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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