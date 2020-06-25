Altın Kiraz öncesi bir araya geldiler!..

Yemeğe Kocaeli Asayiş Şube Müdürü Yusuf Aydın, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Özcan Ağrap, bir önceki dönem Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kars Ardahan Iğdır Vakfı Eski Başkanı Mehmet Irak, Kocaelispor’un unutulmaz kaptanlarından Osman Çakır, Körfez İlçesi İyi Parti Başkan Yardımcısı Tugay Polat, iş insanları Recep Durul, Sedat Sözen, Mehmet Ak ve Alpay Polat gibi saygın isimler katıldı.

RECEP DURUL İDDİALI

Çetin Zerenoğlu’nun sahibi olduğu Dergah Ocakbaşı’nda bir birinden lezzetli kebapları afiyetle yiyen konuklar bol bol sohbet ederken, düzenlenmesi düşünülen Altın Kiraz Futbol Turnuvası öncesi fikir alışverişinde bulundu. Körfez’in ve Kocaeli’nin saygın iş insanlarından Durulsan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durul’un da iddialı bir kadro ile turnuvada yer alacağı ifade edildi. Pandemi öncesi her salı günü halı maçında bir araya gelen konuklar keyifli bir akşamı geride bırakırken, komite başkanı Metin Özkan kendilerini yalnız bırakmayan konuklarına teşekkür etti