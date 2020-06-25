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25 Haz 2020 - 14:58- Spor G: 25 Haz 2020 - 14:59

Uni Hodri Meydan’da koltuk değişimi

Bir senedir Üni Hodri Meydan Başkanlığı görevini sürdüren Serhan Ceylan ve Ömürcan Kalkan'dan görev sürelerinin dolması sebebiyle bayrağı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi temsilcisi Enes Taban devraldı.
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Bir senedir Üni Hodri Meydan Başkanlığı görevini sürdüren Serhan Ceylan ve Ömürcan Kalkan'dan görev sürelerinin dolması sebebiyle bayrağı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi temsilcisi Enes Taban devraldı. Üni Hodri Meydan, görev süresi boyunca kendilerine öncülük eden Serhan Ceylan ve Ömürcan Kalkan'a verdiği emekler için teşekkür etti ve bayrağı devralan Enes Taban ile yeni yönetimine başarı diledi.

25 Haz 2020 - 14:58 - Spor

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