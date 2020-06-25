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25 Haz 2020 - 14:59- Spor G: 25 Haz 2020 - 15:00

Çağrı Uçar, KASKF’de basın yayın sorumlusu oldu

Kocaelispor’un cefakar taraftarlarından, Hodri Meydan TV’nin yöneticisi, Çevre Mühendisi Çağrı Uçar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Basın Yayın departmanının başına getirildi.
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Kocaelispor’un cefakar taraftarlarından, Hodri Meydan TV’nin yöneticisi, Çevre Mühendisi Çağrı Uçar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Basın Yayın departmanının başına getirildi. Kocaelisporlu taraftarların ve Kocaeli basınının çok sevdiği bir isim olan Çağrı Uçar’ın KASKF’de uzun süreden beri ihtiyaç olan bu boşluğu en iyi şekilde dolduracağına kesin gözü ile bakılıyor. İnsan ilişkileri konusunda pozitif, üretken, sosyal medyaya ve teknolojiye hayli hakim olan Çağrı Uçar’ın KASKF’nin kurumsallaşması adına nokta isim olduğu belirtildi.

25 Haz 2020 - 14:59 - Spor

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