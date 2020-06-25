Gözler TFF’de !..

Liglerin oynatılmadan şampiyonlukların tescil edilmesi, düşmenin kaldırılması, liglerin ilk sırasındaki takımların bir üst lige taşınması kararı gündemdeydi. Kulüpler Birliği bu yöndeki tavsiyelerini daha önce dosyalar halinde TFF’ye iletmişti. Bunun üzerinde tartışan ve çalışma yapan TFF’nin alacağı karar, dün akşam saatlerinde açıklanacaktı. Gazetemiz baskıya girerken toplantı devam ediyordu. Bu durumda ligler tescil edilirse, liderler ile Play-Off takımları bir üst ligle çıkacak. Liglere birer ya da ikişer grup daha eklenecek. BAL takımlarının sayısı ve grupları da artırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.