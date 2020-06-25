Gözler TFF’de !..

Liglerin oynatılmadan şampiyonlukların tescil edilmesi, düşmenin kaldırılması, liglerin ilk sırasındaki takımların bir üst lige taşınması kararı gündemdeydi. Kulüpler Birliği bu yöndeki tavsiyelerini daha önce dosyalar halinde TFF’ye iletmişti. Bunun üzerinde tartışan ve çalışma yapan TFF’nin alacağı karar, dün akşam saatlerinde açıklanacaktı. Gazetemiz baskıya girerken toplantı devam ediyordu. Bu durumda ligler tescil edilirse, liderler ile Play-Off takımları bir üst ligle çıkacak. Liglere birer ya da ikişer grup daha eklenecek. BAL takımlarının sayısı ve grupları da artırılacak.