PepsiCo fabrikaları, sıfır atıkta % 100 başarı elde etti

PepsiCo Suadiye fabrikası, 1995 yılında kuruldu… Fabrikada patates cipsleri, mısır cipsleri, irmik çerezi, patlamış mısır ve fırından patates cipsi üretiliyor. 68’i beyaz yaka, 426’sı mavi yaka ve 84’ü de hizmet sağlayıcılar olmak üzere toplam 578 kişi fabrikada çalışıyor… PepsiCo Suadiye fabrikası, kurulduğu günden beri gerek Kocaeli, gerekse Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. PepsiCo Yiyecek Fabrikaları Direktörü Alper Ayberk ile fabrikanın işleyişi ve hedefleriyle ilgili röportaj yaptık. Ayberk, fabrikayla ilgili önemli bilgiler verdi. Sizi Ayberk ile yaptığımız röportaj ile baş başa bırakıyoruz…

Bize biraz PepsiCo Suadiye Fabrikası ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

1995 yılından beri faaliyet gösteren PepsiCo Suadiye fabrikamız, 36.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 139.500 m2 alan üzerine kurulu bulunuyor. Yıllık ortalama 50.000 ton bitmiş ürün üretim kapasitesi olan fabrikamızda, toplamda 11 üretim hattı ile birlikte 9 farklı teknolojiye sahibiz. Bu teknolojiler yardımıyla patates cipsleri, mısır cipsleri, irmik çerezi, patlamış mısır ve fırından patates cipsi üretiyoruz. Fabrikamızda; 68’i beyaz yaka, 426’sı sı mavi yaka ve 84’ü de hizmet sağlayıcılar olmak üzere toplam 578 kişiyi istihdam ediyoruz. Kadın çalışan oranı yüzde 30’a ulaşmış durumda olan Suadiye fabrikamız, çeşitliliğe gösterdiğimiz hassasiyet sebebiyle PepsiCo’nun Global Başkanlık ödülüne layık görülmüştür. Fabrikamız ayrıca Gıda Güvenliği konusunda son derece hassas olup, yapılan denetimlerde, Avrupa ve dünyadaki en yüksek Gıda Güvenliği denetim skorlarını ve en prestijli ödülleri almıştır.

PepsiCo olarak sürdürülebilirlikle ilgili hedefleriniz nedir?

PepsiCo olarak sadece bir yiyecek ve içecek üreticisi değil aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biriyiz. Bu çerçevede Türkiye’de de sürdürülebilir tarım uygulamalarımızla çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde PepsiCo’nun global olarak sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşasına yönelik oldukça ciddi hedefleri var. PepsiCo ayrıca 2025 yılına kadar içecek portföyü genelinde geri dönüştürülmemiş plastik içeriği kullanımını % 35'e düşürmeyi hedeflerken değer zinciri genelinde mutlak sera gazı salınımı da 2030 yılına kadar 2015 yılındaki seviyesine göre %20 düşürmeyi amaçlıyor. Biz de PepsiCo Türkiye olarak bu global hedefler doğrultusunda; tarım, pozitif su etkisi, karbon ayak izinin azaltılması, ambalajların döngüsel ekonomide yeri ve toplumların gelişimine destek gibi başlıklar altında, gıda ekosisteminde pozitif bir etki yaratmak için çalıyoruz.

Bu arada yakın bir tarihte PepsiCo’nun 2019 Sürdürülebilirlik Raporu da paylaşıldı. Bu raporda global olarak , özellikle 2006 yılında ivme kazanan sürdürülebilirlik alanında, PepsiCo'nun en anlamlı etkiyi yaratabileceğine inandığı tarım, su, iklim, ambalaj, ürünler ve insanlar öncelikli alanlarında kaydedilen ilerlemeyi paylaşmakta. Öne çıkan konular şöyledir;

GÜVENLİ SUYA ERİŞİM:

PepsiCo, suyun bir insan hakkı olduğuna inanıyor. PepsiCo’nun hayır kuruluşu olan PepsiCo Vakfı, dünya genelindeki 44 milyon yetersiz hizmet alan insanın 2006 yılından bu yana dağıtım, arıtma ve koruma programları aracılığıyla güvenli suya erişimini sağlamış, 2025 yılına kadar 25 milyon kişiye ulaşma hedefinin çok üzerine çıkmıştır. Bu programların başarısının üzerine koyarak sürdürmek üzere PepsiCo, 2030 yılına kadar toplam 100 milyon kişiye ulaşmak gibi iddialı yeni bir hedef koydu; COVID-19 sonrasında kamu sağlığına destek olmak adına yakın vadeli çalışmalarını su dağıtımı, halk sağlığı tedbirleri ve hijyen programlarına odaklayacak.

TARIMSAL GİRDİLERİN DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DAYANIKLI TARIM YÖNTEMLERİ ARACILIĞIYLA TEDARİKİ:

PepsiCo dünya genelindeki çiftliklerde verimli kaynak kullanımı, çevre bilinci ve işçi hakları konusundaki standartları yükseltirken çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirketin Sürdürülebilir Tarım Programı (SFP) sayesinde, 2019 yılında patates, mısır, portakal ve yulaf gibi PepsiCo'nun çiftçilerden tedarik ettiği tarımsal hammaddenin yaklaşık % 80'inin sürdürülebilir kaynaklardan sağlandığı onaylanmış oldu. Böylece, şirket SFP’nin 2020 yılına kadar % 100 oranına ulaşma hedefine doğru önemli bir ilerleme kaydetmiş oldu.

İKLİM ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI:

PepsiCo, mutlak sera gazı emisyonlarını 2019 yılında küresel değer zincirinde %6 oranında düşürmüştür. Nisan 2020'de, PepsiCo iklim değişikliğine ilişkin çalışmalarını BM'nin 1.5°C'lik İş Dünyası Hedefi taahhüdünü imzalayarak hızlandırmış, diğer lider şirketlerle birlikte tüm değer zincirinde bilimsel olarak belirlenmiş emisyon azaltma hedeflerini taahhüt etmiş olup küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlandırmayı amaçlamıştır. Şirketimiz aynı zamanda 2050 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefine ulaşılması için uzun vadeli bir strateji geliştirmiştir. Bu, şirketin en büyük pazarı olan ABD genelindeki doğrudan faaliyetleri için çeşitli çözümlerden oluşan bir portföy aracılığıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçme konusunda yılın başında yaptığı duyuruya ilave bir adımdır. PepsiCo’nun Avrupa'daki ticari faaliyetlerinde yer alan dokuz ülkede halihazırda elektriğin % 100'ü yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir.

Sürdürülebilirlik odağında Türkiye’de neler yapıyorsunuz? Hangi hedefleri gerçekleştirdiniz?

PepsiCo Türkiye olarak bugüne kadar, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığımız çalışmalarla; tarımda birim başına tüketilen suyu yüzde 50, yiyecek fabrikalarında birim su tüketimimizi 2015 yılına göre yüzde 8; 2008 yılına göre ise 33% oranında azaltmış durumdayız. Ayrıca döngüsel ekonominin en güncel örneklerini sunmaya devam ediyoruz. Örneğin “Naturalis” projemiz ile çevre konusunda ikili etkiye sahip çok önemli bir misyonu yerine getiriyoruz. Bu projeyle; üretim sırasında oluşan patates kabukları, mısır, nişasta ve bitkisel yağlardan oluşan organik atıkları toplayarak fabrikalarımızdaki organik atık tesisinde enerji üretiminde değerlendiriyoruz. 2007 yılında hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Teşvikli Anaerobik Çürütme projesi sayesinde Tarsus Fabrikamızın elektrik enerjisinin yüzde 43’ü, Kocaeli fabrikamızın ise elektrik ihtiyacının yüzde 33 ünü bu yolla elde ediyoruz. Tüm enerji üretiminden sonra kalan atıktan organomineral gübre elde edip patates üretimi için tarlalara sevk ediyoruz. 3. taraf işbirlikleri ile yaptığımız bu gübre o kadar özel bir gübre ki organomineral gübre olarak gübre piyasasını bile etkilediğimizi söyleyebiliriz. Naturalis ile gübre üretiminde kullanılan kimyasalı yüzde %50’ye varan oranda azaltarak, toprağa karışacak kimyasal miktarını minimuma indiriyoruz. “Sıfır atık” hedefine ulaşarak, işlemden kaynaklı CO2 salınımı da yüzde 11,5 oranında azaltıyoruz.

TÜRKİYE’DE YER ALAN 6 FABRİKAMIZIN HEPSİ SIFIR ATIK OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye’de önemli yol kat ettiğimiz diğer bir alan karbon salınımımızın azaltımı hedefimiz çerçevesinde doğrudan operasyonlarımızda yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya odaklanıyoruz. Elektrik tüketimimizin anlık olarak Suadiye’de fabrikamızda % 75; Tarsus fabrikamızda ise anlık olarak % 90’a varan bölümünü biyogaz ve solar enerjiden elde ederek karbon ayak izimizi belirgin şekilde azalttık. Türkiye’de yer alan 6 fabrikamızın hepsi sıfır atık olarak faaliyet gösteriyor ve bu hedefe Avrupa bölgesinde en hızlı ulaşan iş birimlerinden biriyiz. Fabrikada oluşan tüm atıklarımızı % 100’e kadar geri dönüştürebiliyoruz.

Sürdürülebilirlik kapsamında Suadiye fabrikanızda neler yapıyorsunuz?

Suadiye fabrikamız uzun yılladır sıfır atık prensibiyle çalışıyor. Hatta bu konuda birçok ilki bile gerçekleştirdik. Örneğin PepsiCo organizasyonunda bir ilk olarak, 2007 yılında kendi atıklarımızdan elektrik ve ısı enerjisi üretebildiğimiz biyogaz tesisini Suadiye fabrikamızda kurduk. Türkiye’de bu konuda ilk ve örnek olan, TÜBİTAK ile birlikte projelendirilen bu pilot tesisin başarılı sonuçlar üretmesi üzerine 2008 yılında kapasiteyi arttırdık. Şu an Suadiye fabrikamızın elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 33’ü kendi atıklarımızın geri kazanılmasıyla yenilenebilir enerjiden sağlanıyor. Hedefimiz bu fabrikanın kendi elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji ile karşılaması.

TARIMA DA KATKI SAĞLANIYOR

Bu odakta yaptığımız yatırımlarından katma değer yaratan farklı işler de geliştirebiliyoruz. Örneğin sözünü ettiğim bu proje çerçevesinde 2013 yılında çiftçilerimizi desteklemek için patatesin üretiminde kullanılacak gübreyi karşılamak üzere NATURALIS projesini başlattık. Böylece Biyogaz tesisinde çıkan enerjinin yanında, buradaki posayı da organomineral gübreye dönüştürerek, sürdürülebilir tarıma da katkı sağlıyoruz. Ayrıca geçen yıl Suadiye fabrikamızda çatılarımızın 4090 m2’lik alanına güneş enerji panelleri kurarak yenilenebilir enerjinin payını daha da artırdık. Bu projeyle yılda 373 ton karbon ayak izi azaltmayı ve yıllık 602 MW’lık bir yenilenebilir enerji elde etmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte 2019 yılında Tarsus fabrikamızda 6.000 m2’lik alanda 687 MW’lık üretimle 485 ton, Manisa fabrikamızda ise bu dönemde 847 MW’lık üretimle 524 ton karbon ayak izi azaltım rakamlarına ulaştık.

PEPSİCO SUADİYE FABRİKASI KARTEPE’YE YÖNELİK BİRÇOK ÇALIŞMA İÇERİNDE BULUNDU

Bununla birlikte sürdürülebilirlik vizyonumuza uygun bir şekilde faaliyette bulunduğumuz bölgelere pek çok toplumsal katkıda da buluyoruz. Suadiye fabrikamız, toplumsal sorumluluk kapsamında bugüne kadar Kartepe’ye yönelik birçok çalışma içerinde bulundu. Örneğin Kartepe Belediyesi’nin mahalle konağı proje inşasına destek vererek, “Suadiye-Çepni Mahalle Konağı”nı halkın kullanımına açtık. Toplamda 335 m2 olan alana sahip olan Mahalle Konağında, Kartepe halkının boş vakitlerinde faydalanabileceği bilgi evi, derslikler ve spor salonu imkanı sunuluyor. Bu yıl ise Covid-19 salgının getirdiği sosyal ve ekonomik sıkıntıları hafifletmek için bazı çalışmalarımız oldu. Örneğin bu kapsamda Ramazan ayı içerisinde, yerel yönetimlerimizle işbirliği yaparak ilçede yine yerel yönetimler tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine Gıda Kurtarma Derneği’nin destekleri ile birlikte gıda desteğinde bulunduk.