Gölcük Değirmendere’de ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Eylem Tanrıver’in babası, usta tiyatro sanatçısı eğitmen, yönetmen Ayhan Tanrıver(85) çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Fenalaşan Tanrıver, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinema ve tiyatro sanatçısı Suna Tanrıver ile evli olan Ayhan Tanrıver’in cenazesi öğle namazında Değirmendere Merkez camiinden alınarak Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi. Tanrıver’in 2 ay önce sinema ve tiyatro sanatçısı eşi Suna Tanrıver’i kaybettiği öğrenildi.