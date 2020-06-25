‘Araçta Sinema’ keyfi şimdi Gebze Center'da

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan Gebze Center AVM, 25 – 26 ve 27 Haziran tarihlerinde, açık hava otoparkında araçlı sinema geceleri düzenliyor. Gebze Center, otoparkına kurulacak iki dev sinema perdesi ile misafirlerini sevilen filmlerle ücretsiz buluşturuyor.

25 Haziran Perşembe – Bana Masal Anlatma, 26 Haziran Cuma – Mad Max Fury Road ve 27 Haziran Cumartesi günü Aile Arasında yapımlarının gösterimini gerçekleştirecek AVM, etkinlik kapsamında ayrıca araçların ön kısmı için tasarladığı özel giydirmelerle, normalleşme döneminde maske kullanımının önemine de dikkat çekecek.

MISIR VE İÇECEK İKRAM EDİLECEK

Etkinlik kapsamında; misafirlerini otoparkında kurulacak iki dev sinema perdesi ile ücretsiz olarak sevilen filmlerle buluşturacak AVM, ayrıca organizasyon süresince normalleşme döneminde sosyal mesafe ve maske kullanımına da dikkat çekecek. Gebze Center, araçların ön kısmı için özel olarak tasarlanan maske şeklindeki giydirmelerle ziyaretçilere döneme ilişkin özel mesajlar verecek. Film öncesi katılımcılara sinema keyfinin olmazsa olmazı mısır ve içecek ikramının yapılacağı Açık Hava Sinema Günlerinde, izleyicilere ücretsiz maske ve kolonya dağıtımı da olacak.