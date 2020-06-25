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25 Haz 2020 - 15:13- Asayiş G: 25 Haz 2020 - 15:16

Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı

Başiskele'de alacaklılarını darp ederek zorla alıkoyan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele'de bir şahısın borcundan dolayı alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Ekipleri, bahse konu iş yerine düzenlenen operasyonda, borcu nedeniyle alıkonulan ve darp edilerek bir dolap içerisinde tutulan R.T. isimli şahsı yarı baygın olarak bulmuş, iş yerindeki E.T, M.G, İ.A,T.A, F.A ve Ş.A. isimli biri kadın 6 kişi yakalanarak gözaltına almıştı.İş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alınırken ifadelerindeR.T’nin borcu olan paranın tahsil edilmesi için şahısların kendisini alı koyarak darp ettikleri ve bir dolaba koydukları ortaya çıkmıştı.

TEHDİT EDİLDİ

İddiaya göre 20 Haziran günü saat 20.30 sularında mağdur R.T.’nin arkadaşı olan Yaser isimli şahısın, olayın şüphelilerinden biri olan E.T’den uyuşturucu madde çaldığı ileri sürüldü. Bunun üzerine Yaser isimli şahısın yerini öğrenmek amacıyla E.T’nin arkadaşları olan F.A, T.A ve İ.A, bir araç ile R.T’yi evinden alarak F.A’ya ait fırına getirdi. Burada elindeki telefonu zorla alarak Yaser’e ulaşmaya çalıştılar. Bu esnada şüpheli İ.A.’nın eline geçirdiği sopa ile R.T.’nın sırtına vurarak yere serdi. Olayındevamında ise İ.A. nişanlısı Ş.A’yı arayarak, R.T’ye giydirmek için dansöz kıyafetleri getirmesini istedi. Nişanlısı kadın kıyafetleri ile makyaj malzemelerini alarak fırına geldi. Burada mağduru darp edip tehditte bulundu.

6'SI DA TUTUKLANDI

Bu esnada E.T ile M.G’nin de fırına geldi. E.T.isimli şüpheli, Yaser’in yerini öğrenmek için mağdurun başına silah kabzası ile vurdu. Bu olayla yaşanırken ihbarı alan polislerin olay yerine geldiğini gören Ş.A isimli kadın, yaralı mağdur R.T’yi bir dolap içerisine sakladı. E.T ise olayda kullandığı silahı saklamak isterken yakalandı. Ayrıca kadın şüpheli Ş.A’nın polis fark etmesin diye yerdeki kanları ıslak mendille sildiği belirlendi. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler ifadelerinde kısmen atılı suçlamaları kabul ederken, T.A isimli şüpheli tüm yaşananları samimiyetle itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Haz 2020 - 15:13 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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