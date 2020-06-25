''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''

İzmit Kent Merkezi Ticaret Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk’ü önceki gün gazetemize davet ettik… Kendisine pandemi sürecinde İzmit esnafının durumunu sorduk. Öztürk, “Kapananların yeri boş kalmıyor. Net olarak söyleyeyim dükkan açacak arkadaşlar gelsin İzmit’ten yer baksınlar. 3-4 ay sonra yer bulamayacaklar. Özellikle de Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’nde kimse yer bulamayacak” dedi. İKM Başkanı Öztürk sorularımıza şu şekilde cevap verdi;

PANDEMİ BİZİ 1,5-2 YIL GERİ İTTİ

“Üç aylık pandemi süreci esnafı 1,5 -2 sene geri itti. Tam insanlar işlerini yoluna koymuştu, piyasa biraz canlanmaya başlamıştı, dükkanlarımızı doldurmuştuk ki, yaşanan pandemi nedeniyle 1,5-2 yıl geri gittik. Dükkanlar kapanmaya başladı. Ama şöyle de bir şey var; kapanan dükkanların yüzde 90’ı kendini yenilemeyen müşterinin portföyünü yenilemeyen gelenekçi işyerleri oldu.

DÜKKANLAR DOLMAYA BAŞLADI

Gerek 5-6 aydan beri İKM olarak AVM’lerle ilgili verdiğimiz mücadele gerekse bilim kurulunun pandemi sürecinde AVM’lere gidilmemesi yönündeki tavsiyeleri bize çok artı olarak yansıdı. Şuan İzmit çarşısı çok kalabalık. Her ne kadar boş dükkanlarımız olsa da, artık dolmaya başlıyor.

EN ÇOK TEKSTİL SEKTÖRÜ ETKİLENDİ

En çok etkilenen sektör tekstil ve kafe grubu. En çok iş yapan grup ise marketler oldu. Pizza, yapan, döner yapan, benzeri gıda üzerine faaliyet gösteren esnaf, konuk ağırlayamadı, ama yine ev ve işyerlerine servisini yaptı. Akmasa da damladı. Ama tekstil, telefoncu ve buna benzer arkadaşlarımızın durumu kötüydü.

MÜLK SAHİBİ KİRA ALMADI

Bu süreçte bizi zorlayan en büyük tehlike kira oldu. Kira konusunda oldukça bastırdık. İş olmadığı zaman kira veremezsin ki. Öyle 2-3 bin TL değil ki kiralarda. 20-30 bin liralar ödeniyor. Birikimi olanlar ödedi, ama ödeyemeyenler de oldu. Ödeyemeyenlerin yüzde 80-90’ı anlaşmış taksitlere dönmüş. Ama bu süreçte kira almayan mülk sahiplerine de rastladık.

KİRALAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Kimi mülk sahibi kiracısına, bir ay senden bir ay benden dedi. Onlardan da Allah razı olsun. Bize üye olan esnaflardan 70-80 tanesi bu şekilde kirasını ödedi. Ama şöyle de bir şey var; kiralar düşmeye başladı. Artık kirayı ödeye bilecek ya da dükkan sahibinin ödemeyi alabileceği makul rakamlara kiralar çekilmeye başlandı.

EN ÖNEMLİ DERDİMİZ KİRA

Bizim en büyük derdimiz kira. Öyle mülk sahipleri var ki, 10 bin TL ile kiracısı çıkıyor, 15 bin TL’ye kiracı arıyor. Yüksek kira yüzünden 6 ay iş yerini kiraya veremeyen bir mülk sahibi, boş kaldığı dönemde kira geliri alamıyor. Sonra istediği paraya kiralasa bile aslında zarar etmiş oluyor.

MECBURİYETTEN DIŞARIDAYIZ

Pandemi döneminde esnafımızın birçoğu açıktı. İzmit Belediyesi, ne zaman istediysek yardımcı oldu, iş yerlerini dezenfekte etti. Ama şu bir gerçek, bugün esnafın ve insanların dışarıda olmasının tek nedeni, parasız kalmaları. Ekonomik zorluktan dolayı insanlar dışarıda. Yoksa pandeminin filan geçtiği yok. Herkes bu durumun farkında ama yapacak bir şey yok.

İHTİYACI OLAN KREDİ ALAMADI

Esnafa yönelik dağıtılan kredilerden ne oranda faydalanıldı?

Valla Merkez Bankası kayıtlarında sıkıntısı olan esnaflarımızın hiçbiri kredi alamadı. Devlet, krediye ihtiyacı olana kredi vermedi. Burada yapılan bir yanlıştı. Adamın çeki dönmüş, senedi dönmüş, kredi kartını geciktirmiş. Yani paraya ihtiyacı olduğu apaçık ortada. Ama bu kişilerin hiçbiri alamadı. Diğer alanların birçoğu zaten yeni esnaf. Devletimiz bir katkı sağlamaya çalıştı ama ihtiyacı olana gitmedi.

HALK FAKİRLEŞTİ

Dediğim gibi 1,5-2 sene esnafımız geri gitti. Bundan sonra bizi çok daha zor bir süreç bekliyor. Eylül ayında okulların açılacağını düşünmüyorum. Süreç devam ediyor. İnsanlar dışarıda ama ekonomik durumunu kurtarmak için mecbur çalışıyorlar. Bizim de önlemimizi almamız gerekiyor. Yatacak durumumuz yok. AVM’ye gidenlerin sayısı onda bir oranında düştü. Çarşıda bir kalabalık var, ama insanlarda para da kalmadı. İşten çıkartılanlar, iş yerleri kapandığı için işsiz kalanlar, iş yerini açamadığı için para kazanamayanlar çok oldu. Covid-19 nedeniyle halkımız fakirleşti. Ben eylül ayına kadar krizin devam edeceğini düşünüyorum.

İZMİT MERKEZ’E YATIRIM YAPILMADI

İzmit esnafları olarak bu krizi avantaja çevirmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar katkıda sağlayacağız. Bizim şuanda İzmit Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’nde yapılacak projeler esnafımıza katkı sağlayacak en büyük çalışmalar olacaktır. Yürüyüş yollarımız ve Fethiye Caddemiz, halen eskiden Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya döneminden kalan haliyle kullanılıyor. Yalan söylemeye gerek yok. Tabi ki İzmit’te belli yerlere belli hizmetler yapıldı, ama İzmit Merkez’e yatırım yapılmadı. Kimse bir tane iş söyleyemez. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olsun, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olsun, belli projeler yaptıklarını söylüyorlar. Ben Büyükşehir’i bir projesini görmedim, ama biz İzmit Kent Merkezi esnafları olarak daha çok İzmit Belediyesi ile iç içeyiz, İzmit sınırları içerisindeyiz.

BELEDİYE PROJELERİ HALKA SUNACAK

Fatma Hanım bundan 4-5 ay önce buraya yarışma için bir grup getirdi. Bir yarışma da başlattı. Fethiye Caddesine hazırlanan projelerin örnekleri hazırlanmış. Kendisiyle konuştuğumda proje görsellerini caddelere koyacağını ve halkın oylamasına sunacağını, beğenilen projenin uygulanacağını söyledi. Bu zamana kadar böyle bir şey yapılmamıştı. Fatma Hanım bir iki ay içerisinde bu işe başlanılacağı söylendi. Tabi bir pandemi süreci geçirildi, zaten iş yapamadık, şimdide cadde kazınacak, çalışmalar başlatılacak. Üyelerimle görüşüp bu dönemi en az hasarla atlatma yoluna gideceğiz. Ancak özellikle gece çalışılırsa bizim için çok güzel olur. Ama bu projelerin kesinlikle yapılması gerekiyor.

FETHİYE CADDESİ’NİN ÜZERİNİ KAPATALIM

Seçim öncesi Fethiye Caddesinin üzerinin kapatılması gündeme gelmişti. O konuyla ilgili bir girişim var mı?

Fethiye Caddesi’nin üzerinin kapatılması İKM’nin projesiydi. Ben başkan seçildikten sonra 2 defa Ankara’ya gittim. Bütün milletvekillerine bu projenin örneklerini bıraktım. Bana sorarsan, bu proje İzmit’te ses getirdi. Ben yine o projenin arkasındayım ve yapılmasından yanayım. Fethiye Caddesi’nin üstü komple kararmayacak, bir camekan şeklinde yapılacak ve üst kattaki dükkanlar da görüle bilecek. Öteki türlü yağmur yağdığında vatandaş AVM’lere kaçıyor. Bunun birçok yerde örneği var.

AKŞAM OLUNCA ÇARŞI ISSIZLAŞIYOR

Çarşı’da neden marka mağazalar yok?

Büyük markalar bizi aradı. Birçok marka ile görüştüm. Bizden İzmit Çarşısından dükkan istediler. AVM’lerde iş yok artık çarşıya çıkmak istiyoruz dediler. Gelip inceleme yaptılar ne çıktı biliyor musunuz? “İzmit saat 20.00’den sonra kapkara bir şehir oluyor” dediler. Şehir akşam olunsa ıssızlaşıyor. Bunun dışında da otopark sıkıntısından bahsettiler. Park sorununun çözümü için bir öneride bulundum. Tahir Bey ve Fatma Hanım’a da söyledim. İnsanlar belediyenin arkasına aracını park ediyor. Oradan ücretsiz olarak Çocuk Parkı bölgesine servis konulmasını önerdim.

ASLINDA OTOPARK VAR

Aslında İzmit merkezinde otopark sıkıntısı yok. Biz araçlarımızı nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Migros otoparkını bilmeyenler var. Otopark yönlendirmeleri yapılabilir. Bunun gibi birçok yerde otopark bulunuyor. Perşembe pazarı otoparkı da devasa bir otopark. Okulların bahçeleri açıla bilir.

FETHİYE CADDESİNE GECE 22.00’DAN ÖNCE ARAÇ GİREMEYECEK

Dün itibariyle yeni bir uygulamaya geçtik. Önceden Saban 09.00 ile akşam 20.00 saatlerinden sonra Fethiye Caddesi’ne araç alınmıyordu. Bu saati uzattık, artık Fethin Caddesi’ne gece 22.00’dan önce araç giremeyecek. Kahve içmek için araçla Fethiye Caddesine girilemeyecek. Biz artık Fetiye Caddesi’nin bir AVM şeklinde yöneltmesini istiyoruz.

BELEDİYE İŞ HANI YIKILMALI

Bizim için Kızılay eski binasının alanı çok önemli. Oraya yeni bir AVM açılacak. Nasıl bir proje olacağını çok merak ediyoruz. Orası belki yarın öbür gün çarşı esnafının önünü açacak. Bir de Belediye Çarşı İşhanı yıkılarak oraya daha kullanışlı bir yer yapıla bilir. Ya da tadilat yapılarak dükkanlar büyütüle bilir. Çünkü ağır bir yapı. Sadece alt katları iş yapıyor.

Vakıf İş Hanı ne zaman yıkılacak?

Fethiye Caddesi ile İstiklal Caddesinin kesiştiği noktada bulunan Vakıf İş Hanının yıkılması konusu pandemiden sonra beklemeye aldılar. Orası sağlam bir yapı değil. Yakında yıkılacağını biliyoruz. Malum orası Vakıflara ait bir bina. Mutlaka oradan çıkacak arkadaşların da mağdur edilmeyeceğini düşünüyoruz. İzmit esnafı olarak onları da mağdur etmeseler mutlu oluruz.

REAL YA DA CARREFOURSA ESNAF AVM’Sİ OLABİLİR

Biliyorsunuz Carefourrsa ile Real’in arazileri çok değerli yerler Oralara bir şeyler yapılacaktı, bazı problemler oldu. Vakıfbank’a devroldu. Aslında oranın esnafa verilmesinden yanayım. Biri gelse burayı esnaf AVM’si yapsa, bizde esnaflar birleşerek oraya geçsek çok güzel olur.

ALIŞVERİŞ SİTESİ

Alışveriş sitesiyle ilgili bir planımız var, bunun çalışmaları sürüyor. Pandemi nedeniyle öteledik. Önümüzdeki süreçte o projeyi hayata geçireceğiz. Hedefimizde bir İKM sitesi yapıp tüm ülkeye bu hizmeti sunmak.

ÇARŞI HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ

Bizde ayrıca pazarlık şansınız da var. 275 tutan bedeli 250 TL’ye indire bilirsiniz. Ama AVM’de 1 kuruş indirim yapma şansınız yok. O yüzden çarşı hiçbir zaman bitmez. Biran önce Fatma Hanımdan burayı düzenlemesi ve hayata geçirmesini istiyoruz. Biz İzmit halkını oraya çekmeliyiz. Şu an insanları çekecek hiçbir şey yok. Farz edelim orası ışıklandırıldı yer altı yapıldı, sandalye masaları konuydu. İnsanlar merakından bile gelir.

DİĞER İLÇELERDEN GELEN ESNAFLAR VAR

Gölcük’ten Değirmendere’den gelip İzmit’te mağazalar açılmaya başlandı. Mesela Madlen, Serbestler, Özserbestler İzmit’e geldi. Buradaki potansiyelin farkına vardılar ve şakır şakır iş yapıyorlar” dedi.