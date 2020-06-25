Doğan Demir: Biz toplumu bütünleştirme projesiyiz

Gelecek Partisi Körfez İlçe Teşkilatı bugün ilçe binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker’in düzenlediği programa Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Fırat Türker İlçe Başkanı, Erdal Meram Siyası İşler Başkanı, Fikret Bakır Teşkilat Başkanı, Şeref Toraman Seçim Ve Hukuk İşleri Başkanı, Galip Fatih Alkan Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Başkanı, Tuna Azizoğlu Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı, Güven Dursun Sosyal Politikalar Başkanı, Semih Ayyıldız İletişim Başkanı, Adil Çelik İnsan Hakları Başkanı,Birol MöngüParti İçi Eğitim Başkanı, Abdurrahman Gül Dış İlişkiler Başkanı,Ömer KangıAraştırma Ve Geliştirme Başkanı, Engin Akyaz Kültür Ve Sanat Politikaları Başkanı, Timur Türker İdari ve Mali İşler Başkanı ve Erkan Yazıcı İlçe Sekreteri katılımda bulundu.

“HEP BİRLİKTE SEYREDİYORUZ”

Programda konuşma yapan, Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ‘’Biliyorsunuz genel başkanımız Türkiye’nin en iyi siyaset bilim adamı. Uzun yıllar danışmanlık, Dış işleri bakanlığı, başbakanlık yapmış bir arkadaşımız. Bu bizim için büyük bir şans. Türkiye’de sıfırdan bir parti kurmanın ne kadar zor bir iş olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Neden böyle bir gereksinim duyduk? Her geçen gün yok olan hukuksuzluk, adaletsizlik, liyakatsizlik, devlet yönetiminde artık işlerin kötüye gidişini hep birlikte seyrediyoruz. Dolayısıyla genel başkanımızla birlikte çok nitelikli, kaliteli bir yönetim kurulumuz var. İlk kez Türkiye’de her siyasi partiden, inançtan insanların bir araya geldiği bir kadro oluşturduk. Yıllardır hepimizin özlediği Türkiye’de bütünselliği sağlayan, toplamsal uzlaşıyı ön planda tutan, kavgayı bir kenara bırakıp ayrıştırma dilini kullanmayan ve bununla birlikte toplumsal uzlaşı için siyaset yapan bir kadro, bir parti programı ve bir parti tüzüğü öngördük.’’ dedi.

“ÇOK ZOR KOŞULLARDA ÖRGÜTLENİYORUZ”

Partiyi kurduktan 2 ay sonra pandemi hastalığının başladığını belirten Demir, “Bu zor koşulların Türkiye’de korku imparatorluğu yarattığını, bu süreçte insanların senden benden gibi, sizden bizden gibi ayrıştırıldığı, siyasetçilerin dilinin çok sert olduğunu dile getiren Güven Demir sözlerini, ‘’bu zamanlarda yaptığımız çalışmalar da meyvelerini verecektir.Çok zor koşullarda örgütleniyoruz. Partiyi kurduktan iki ay sonra pandemi hastalığı başladı.Bu hastalığa rağmen Türkiye’de zannediyorum ana muhalefet görevini Gelecek Partisi yaptı. Sevgi, barış dilini kullanarak, ayrıştırmadan Türkiye de nasıl iktidar olunacağını herkese göstermiş olduk. Türkiye dünyanın en güzel ülkesi ama baro başkanlarının dahi adalet aramak için sokakta yürüdüğü bir ülkede tuz kokmuş demektir.Siyasetin dili öyle bir noktaya geldi ki hepimizi ayrıştıran bir noktaya geldi. Ak Parti’nin, sayın Cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden kurduğu bütün partileri pasifize ettiği demokrasiyi akıya saldığı Büyük Millet Meclisi’nin hiçbir fonksiyonun olmadığı bir ortam yaratıldı.bakanlar bile devlet memuru haline getirildi.” İfadelerinde bulundu.

“EVET BİZ BİR PROJEYİZ”

Alevi derneklerinden destek aldınız mı? sorusuna cevap veren Doğan Demir ‘’Ben partiye geçmeden önce bütün alevi kurumlarıyla oturup konuştum. Tepki gösterende oldu gitme diyende oldu. Bunu kamuoyu da zaten gözlemledi ama her şeyden önce 7 yıl genel başkanlık yaptığım Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez çalışanları arkadaşlarımın ben geldikten sonra yaptıkları basın acıkmasını okumanızı isterim. Aleviler bu zamana kadar sol partilerde siyaset yaptılar ama Türkiye’de artık sağı solu bir kenara bırakıp, Alevi-Sünni bir kenara bırakıp Türkiye’nin bütünselliği için böyle bir tarihi görevin de önümüze geldiğini ve sayınDavutoğlu’nun da başbakanlık döneminden beri çok yakinen tanıdığım için ne kadar düzgün bir devlet adamı olduğunu bildiğim için bu kutuplaşmanın önüne geçmek için göreve geldim. Bize proje diyorlar. Evet biz projeyiz, biz toplumu bütünleştirme projesiyiz. Bizim siyasi partimize sağ parti demek pek doğru değil. Sağcı derseniz beni nereye koyacaksınız. Ben gelecek partisine geldim diye sağcı olmadım. Ben solcuyum, aleviyim. Bu kimliğimle mücadele ediyorum. Bu partide ülkücü, ülkücü kimliğiyle mücadele ediyor. Ak partili arkadaşlarımız var bu partide herkes siyasi kaygılarını bir kenara bırakıp Türkiye’nin bütünleşmesi için burada” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Doğanay Yılmaz