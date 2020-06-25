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25 Haz 2020 - 15:21- Eğitim G: 25 Haz 2020 - 15:23

KYÖV 4.“Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışması başlıyor

Çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak için özellikle eğitim, sağlık kültür alanlarında faaliyette bulunan Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı (KYÖV), 1999 yılından beri başarıyla eğitim ve öğretimi sürdüren ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nın kurucusudur
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı “Çocuk Edebiyatı Ödülleri”  yarışması ile çocukların bilincini kirletmeyen, estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesi amaçlandı.

SON BAŞVURU 5 KASIM

Ödüller, 7-11 ve 11+ yaş üstü kategorisinde öykü ve roman türünde yazılmış eserlere verilecek. 21 Aralık 2020 tarihinde, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda düzenlenecek bir törenle, eser sahiplerine ödülleri takdim edilecek.  İki eser sahibinin her biri için ödül tutarı 2.000 TL olarak belirlendi. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 05 Kasım olup,  başvuru formu internetten indirilip doldurularak, eserle birlikte ödül sekreterliğine ulaştırılacak. (https://www.kyov.org adresli Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı sitesinden ulaşılabilir.) Yarışmaya son başvuru tarihi: 05 Kasım 2020,  Ödül töreni 21 Aralık 2020…

25 Haz 2020 - 15:21 - Eğitim

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