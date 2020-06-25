Brisa’nın yeni genel müdürü Kürkçü oldu

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu, Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’da üst düzey bir atama gerçekleşti. 2018 yılından itibaren CTO Yardımcılığı görevinde önemli başarılara imza atan Haluk Kürkçü, Brisa Genel Müdürlüğü görevine atandı. Kürkçü, 1 Temmuz itibarı ile yeni görevine başlayacak. Çalışma hayatının ilk yıllarından itibaren Brisa’da görev alarak, başarılı çalışmalara imza atan Haluk Kürkçü, deneyimi ve lastik endüstrisine yönelik tecrübesini harmanlayacağı Brisa Genel Müdürlük pozisyonunu devralıyor.

HALUK KÜRKÇÜ KİMDİR?

Haluk Kürkçü, 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesini tamamlamıştır. Kürkçü, 1986 yılında Brisa'da göreve başlamış ve ardından 20 yıllık süreçte, üretim planlama, endüstri mühendisliği ve üretim alanlarında yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. 2006 yılında Üretim Direktörü olarak atanan Kürkçü, 2015-2018 yılları arasında, Mühendislik Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Sn. Kürkçü 2018 yılından bu yana CTO Yardımcılığı görevini yürütmektedir.