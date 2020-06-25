2.Küme için tahmin edilen karar çıktı: Lig olduğu gibi tescil edildi

Tescil kararını açıklamasından sonra Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 14 takım 1.Küme’ye yükseldi. A Grubu’nda Kadıköyspor, Birlikspor, B Grubu’nda Çubuklu Bala, Selanikspor, C Grubu’nda Yeniyalı Barbaros, Beşyol Zabıtan (Anadolu SK), D Grubu’nda Çiftlikspor, Çamçukurspor, E Grubu’nda Acısuspor, Şirinspor, F Grubu’nda Beylikbağı, Yavuz Selimspor, G Grubu’nda Tavşanlıspor ve 41 Karadeniz FK 1.Küme’ye alınan takımlar oldu. 2.Küme’nin tescil kararı ile ilgili Futbol Federasyonu Başkanı Vekili, TASKK Başkanı Ali Düşmez şu açıklamayı yaptı: “
Açıklama şöyle: TFF Amatör İşler Kurulunun 23 Haziran 2020 tarihinde yapılan toplantısında;
1) Aşağıda isimleri yazılı 23 ilin 2020-2021 sezonunda, Pandemi nedeniyle yarım kalan 2. amatör liglerinin 1. amatör Ligleri ile birleştirilmesine. Bu illerin 2021-2022 sezonunda 2. Amatör liglerinin yeniden oluşturulmasına,
ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, ÇANAKKALE, DENİZLİ, EDİRNE, ESKİŞEHİR, MERSİN, İZMİR, KASTAMONU, KAYSERİ, KONYA, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MANİSA, RİZE, SAMSUN, ZONGULDAK, KIRIKKALE, BATMAN, YALOVA ve DÜZCE,
2) Aşağıda isimleri yazılı 11 ilin Pandemi nedeniyle tamamlanamayan 1. amatör ligleriyle ilgili Futbol İl Tertip Komitelerinin, Amatör İşler Kuruluna bildirmiş oldukları bir üst lige çıkan takımlarla ilgili önerilerinin kabul edilmesine,
ANKARA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, EDİRNE, GAZİANTEP, HATAY, MERSİN, KIRKLARELİ, KONYA, SAKARYA ve SAMSUN
3) Aşağıda isimleri yazılı 18 ilin Pandemi nedeniyle, tamamlanamayan 2. amatör ligleriyle ilgili Futbol İl Tertip Komitelerinin, Amatör İşler Kuruluna bildirmiş oldukları bir üst lige çıkan takımlarla ilgili önerilerinin kabul edilmesine,
ADANA, ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, BALIKESİR, BURSA, ÇORUM, ELAZIĞ, HATAY, ISPARTA, İSTANBUL, KOCAELİ, KÜTAHYA, MARDİN, MUĞLA, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ, TRABZON ve UŞAK
Yukarıda açıklanan kararlar TFF tarafından resmi olarak illere bildirilecektir. Kabul edilen öneriler ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi ile birlikte kendi illerindeki spor kamuoyuna duyurulacaktır.
2020-2021 sezonunda sağlıklı bir futbol sezonu dileğiyle tüm kulüplerimize başarılar dilerim.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.