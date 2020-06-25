Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
25 Haz 2020 - 16:04- Spor G: 25 Haz 2020 - 16:08

2.Küme için tahmin edilen karar çıktı: Lig olduğu gibi tescil edildi

Amatör Ligler İle İlgili Amatör İşler Kurulunun Kararı Sonrası TASKK Genel Başkanı ve TFF Başkan Vekili Ali Düşmez’den beklenen tescil açıklaması geldi
mask

Tescil kararını açıklamasından sonra Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 14 takım 1.Küme’ye yükseldi. A Grubu’nda Kadıköyspor, Birlikspor, B Grubu’nda Çubuklu Bala, Selanikspor, C Grubu’nda Yeniyalı Barbaros, Beşyol Zabıtan (Anadolu SK), D Grubu’nda Çiftlikspor, Çamçukurspor, E Grubu’nda Acısuspor, Şirinspor, F Grubu’nda Beylikbağı, Yavuz Selimspor, G Grubu’nda Tavşanlıspor ve 41 Karadeniz FK 1.Küme’ye alınan takımlar oldu. 2.Küme’nin tescil kararı ile ilgili Futbol Federasyonu Başkanı Vekili, TASKK Başkanı Ali Düşmez şu açıklamayı yaptı: “

Açıklama şöyle: TFF Amatör İşler Kurulunun 23 Haziran 2020 tarihinde yapılan toplantısında;

1) Aşağıda isimleri yazılı 23 ilin 2020-2021 sezonunda, Pandemi nedeniyle yarım kalan 2. amatör liglerinin 1. amatör Ligleri ile birleştirilmesine. Bu illerin 2021-2022 sezonunda 2. Amatör liglerinin yeniden oluşturulmasına,

ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, ÇANAKKALE, DENİZLİ, EDİRNE, ESKİŞEHİR, MERSİN, İZMİR, KASTAMONU, KAYSERİ, KONYA, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, MANİSA, RİZE, SAMSUN, ZONGULDAK, KIRIKKALE, BATMAN, YALOVA ve DÜZCE,

 2) Aşağıda isimleri yazılı 11 ilin Pandemi nedeniyle tamamlanamayan 1. amatör ligleriyle ilgili Futbol İl Tertip Komitelerinin, Amatör İşler Kuruluna bildirmiş oldukları bir üst lige çıkan takımlarla ilgili önerilerinin kabul edilmesine,

ANKARA, ÇANAKKALE, DENİZLİ, EDİRNE, GAZİANTEP, HATAY, MERSİN, KIRKLARELİ, KONYA, SAKARYA ve SAMSUN

 3) Aşağıda isimleri yazılı 18 ilin Pandemi nedeniyle, tamamlanamayan 2. amatör ligleriyle ilgili Futbol İl Tertip Komitelerinin, Amatör İşler Kuruluna bildirmiş oldukları bir üst lige çıkan takımlarla ilgili önerilerinin kabul edilmesine,

ADANA, ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, BALIKESİR, BURSA, ÇORUM, ELAZIĞ, HATAY, ISPARTA, İSTANBUL, KOCAELİ, KÜTAHYA, MARDİN, MUĞLA, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ, TRABZON ve UŞAK

Yukarıda açıklanan kararlar TFF tarafından resmi olarak illere bildirilecektir. Kabul edilen öneriler ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi ile birlikte kendi illerindeki spor kamuoyuna duyurulacaktır.

2020-2021 sezonunda sağlıklı bir futbol sezonu dileğiyle tüm kulüplerimize başarılar dilerim.

25 Haz 2020 - 16:04 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

2.Küme için tahmin edilen karar çıktı: Lig olduğu gibi tescil edildi mask
2.Küme için tahmin edilen karar çıktı: Lig olduğu gibi tescil edildi
Gözler TFF’de !.. mask
Gözler TFF’de !..
Çağrı Uçar, KASKF’de basın yayın sorumlusu oldu mask
Çağrı Uçar, KASKF’de basın yayın sorumlusu oldu
Gülen ve Kılıç’tan rektöre ziyaret mask
Gülen ve Kılıç’tan rektöre ziyaret
Uni Hodri Meydan’da koltuk değişimi mask
Uni Hodri Meydan’da koltuk değişimi
Altın Kiraz öncesi bir araya geldiler!.. mask
Altın Kiraz öncesi bir araya geldiler!..
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Takmayan yandı! mask
Takmayan yandı!
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL