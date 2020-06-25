Vali Yavuz'dan YKS mesajı

Vali Yavuz yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Geleceğimizin emaneti ve teminatı olan sevgili gençler; büyük bir azim ve çabayla hazırlandığınız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından biridir. Ruh ve beden sağlığınızın her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu unutmadan bu sınava her türlü endişe ve kaygıdan uzak olarak girmelisiniz. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanıyorum.

Sınava büyük bir azim ve gayretle hazırlanan sevgili öğrencilerimiz; elinizden gelenin en iyisini yapabilmek için çok çalıştınız. Şimdi ise kendinize güvenmek ve emeklerinizin karşılığını alma zamanıdır. Sizlerden beklentimiz iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, yenilikçiliğe dayalı araştıran, sorgulayan; milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olmanızdır.

Sevgili Anne ve Babalar;

Çocuklarınızın başarısı için birçok fedakârlıklar yaptınız, yapıyorsunuz. Onların başarısını görmek elbette hakkınız. Kalan günler onlar için çok önemli. Daha şimdiden sınavın sonucu ne olursa olsun; onların yanında olduğunuzu gösterip moral vermelisiniz. Bu, onların gerginliğini azaltacağı gibi sınav sonucuna da olumlu etki gösterecektir. Sınav sonrasında da bugün olduğu gibi çocuklarınızdan sevginizi, desteğinizi esirgemeyiniz. Onlar sizin evladınız, gözbebeğiniz, canınızdan bir can. Sınavlar gelir geçer, ama anne-baba-çocuk ilişkisi hep devam eder. Lütfen bunu unutmayınız.

Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan velilerimize, öğrencilerimizin yetişmesinde her türlü fedakarlığı üstlenen, emek veren çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, YKS’'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."