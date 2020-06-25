Kocaeli'de en çok ölüm işte bu sebepten!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimizde 2019 yılında ölüm nedenleri incelendiğinde; 2 bin 638 kişi dolaşım sistemi hastalıkları,bin 890 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 1 243 kişi Solunum sistemi hastalıkları, 460 kişi Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 384 kişi Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 283 kişi Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 1356 kişi diğer nedenlerden kaynaklı ölümler olduğu görüldü.