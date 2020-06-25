Bakan Kurum Kocaeli'ye geliyor

Bakan Kurum, yarın saat 10.00’da Kongre Merkezi’nde Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla, saat 12.00’de de Kömürcüler OSB yönetimiyle toplantı yapacak. Bakan Kurum, Millet Bahçesi yapılması planlanan yerlerde inceleme yaptıktan sonra saat 16.00’da Kocaeli Valiliği, saat 16.30’da da AKP İl Başkanlığını ziyaret edecek.