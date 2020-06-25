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25 Haz 2020 - 17:35- Siyaset G: 25 Haz 2020 - 17:37

İYİ Partili başkan istifayı yalanlamadı

İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı’nda 36 ilçe yöneticisi bildiri yayınlayarak istifa etti.  Rüzgar istifaları yalanlamazken, “Yapılan işleme baktığımız zaman bunun kurgulanmış bir eylem olduğu toplu yapılışından açıkça görülmektedir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Yöneticiliğini Ayşe Rüzgar’ın yaptığı İYİ Parti Başiskele’de 36 ilçe yöneticisi 2. Olağan İl Kongresi sonrasında bildiri yayınlayarak istifa dilekçesi verdi. 36 ismin istifası dilekçesi henüz işleme konulmadı. Konuyla ilgili İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar, yaptığı açıklamada, “Demokrasi  Şenliği havasında geçen kongremizin arkasından parti içi meselelerimizin kamuoyunu meşgul etmesinden ve bu şekilde gündeme gelmiş olmaktan son derece üzgünüm. Yine bu gün basından da takip ettiğiniz gibi, başkanı olduğum Başiskele İlçesi’nde meydana gelen bu beklenmedik durumdan dolayı açıklama yapmam zorunlu hale gelmiştir” dedi.

“YÖNETİM KURULU DÜŞTÜ HABERİ ASILSIZ”

Yönetimin düştüğü iddialarına ilişkin Rüzgar, “Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki. İstifa tek taraflı ve bireysel bir irade beyanıdır. Ancak yapılan işleme baktığımız zaman bunun kurgulanmış bir eylem olduğu toplu yapılışından açıkça görülmektedir.  Bir kısım istifaların yapıldığı doğrudur. Ancak gelen istifalar yönetim kurulunu düşürdüğü haberi tamamen asılsızdır.  Yönetim kurulunun ne şekilde münfesih olacağı siyasi partiler kanunu ve parti tüzüğünde açıkça belirtilmiştir. Yönetim kurulumuzu ilçe kongremiz öncesinde birkaç yönetici arkadaşımız ile istişare ederek birlikte oluşturmuştuk” ifadelerinde bulundu.

“OYUNLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Toplu bir hareket olduğunu belirten Rüzgar, “Yaşanan istifalarda bu birkaç arkadaşımızın diğer yönetim kurulu üyelerimizi organize ederek yapmaya çalıştığı toplu bir harekettir. Partimiz üzerinde bu tarz oynanan oyunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Benim burada kendimde hata olarak gördüğüm tek şey ilçe kongresi öncesi il başkanım Sayın Şanbaz Yıldız’ın siyasi öngörüleri ve uyarılarından faydalanmamam olmuştur.  Ben seçilmiş ilçe başkanı olarak görevimin başındayım. Artık bizler için sahaya inip çalışma vaktidir. Başiskele olarak bizde önümüzdeki süreçte partimize çok sayıda üye kazandırarak güçlü bir yapılanmayı hedeflemekteyiz” dedi. Rüzgar ayrıca, 36 kişi içerisinden 4 tanesinin daha önce istifa ettiği, 6 kişinin istifasının ise geri çektiğini belirtti.

 

25 Haz 2020 - 17:35 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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