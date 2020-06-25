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25 Haz 2020 - 17:38- Gündem G: 25 Haz 2020 - 18:04

Şanbaz Yıldız: Partililerimiz korku ve paniğe sürüklendi

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 2. Olağan İl Kongresi’nde bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması ile ilgili olarak, “Bu durum kongre ile ilişkilendirilmiş partimiz zan altında bırakılmış, partililerimiz korku ve paniğe sürüklenmiştir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 21 Haziran Pazar günü düzenlenen İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’ne katılan partililerden birisinde COVID-19 çıkması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yıldız, yaptığı açıklamada, “Bu durum kongre ile ilişkilendirilmiş partimiz zan altında bırakılmış, partililerimiz korku ve paniğe sürüklenmiştir. Ama bilinmelidir ki bu tür faaliyetlere normalleşme sürecinde izin verilmiş biz de bu izinler doğrultusunda mümkün olan her türlü önlemi alarak kongremizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kaldı ki kongremize katılan üye ve delegelerimizin içinde belki de onlarca kişi bilmeden bu virüsün taşıyıcısı olabilir” dedi.

“EN AZ HASARLA ÇIKMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ”

“Siyasi iktidarı uyarmalıyız” diyen Yıldız, “Artık toplumca ne yaptığımızı, ne yapacağımızı bilemez hale geldik getirildik. Siyasi iktidarın eğitim, sağlık, toplumsal, ekonomi ve dış politika gibi alanlardaki yanlış uygulamalarının bedellerini ödemek zorunda bırakılıyoruz. Muhterem basın mensupları biz asıl bu konularda duyarlı olmalı, siyasi iktidarı uyarmalı kamuoyunu doğru bilgilendirmeliyiz. Gerek biz muhalefetin ve siz değerli basın mensuplarının asıl görevi olmalıdır. Ülkemizin bu süreçten doğru ve akılcı uygulama ve tedbirlerle en az hasarla çıkması en büyük temennimizdir. Sonuç olarak sizi, bizi, hepimizi bu hassas konuda daha dikkatli olmaya davet ediyor, sevgili Bora kardeşimize, ailesine ve tüm hastalarımıza bir kez daha şifa diliyorum” ifadelerinde bulundu.

25 Haz 2020 - 17:38 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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