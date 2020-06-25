Kocaeli’de 2 avukatın testi pozitif çıktı!

Kocaeli’de avukatlık yapan Avukat Murat Akça, Avukat Nazım Fırat’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Avukat Başar Değer ise Koronavirüs şüphesi ile hastaneye yatırıldı. 3 avukatın gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, avukatlarla temas eden ve belirti gösterenlerin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerektiği ifade edildi.