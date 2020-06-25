“Yeni vaka sayıları tedbirlerin azaldığını gösteriyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşılan tabloya göre bugün 52 bin 303 test yapılırken bin 458 yeni vaka tespit edildi.
21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Güncel tabloya göre bugün 21 kişi daha virüse yenik düştü. Böylece Türkiye’deki toplam vefat sayısı 5 bin 46’ya, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115’e yükseldi.
Verilere göre bugün iyileşen kişi sayısı, günlük vaka sayısının üzerinde yer aldı. Bin 472 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 165 bin 706’ya yükseldi.
“TEDBİRLERİN AZALDIĞINI GÖSTERİYOR”
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.