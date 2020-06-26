Trafo patladı mahalleli büyük panik yaşadı!

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çenedere Caddesi’nde kaldırımda bulunan trafo patladı. Patlama sırasında caddede bulunan mahalleli büyük panik yaşayarak durumu hemen sepaş ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Peşpeşe meydana gelen patlamalarda trafo kullanilmaz hale geldi Ekipler trafodaki patlamalarin sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, yeni trafo getirilerek tamirat islemlerine başlandı. Olayın, aşırı derecede elektrik yüklenmesinden kaynaklanmış olabilecegi düşünülmekte Çalışmalar aralıksız sürdürülmekte, yeniden elektrik akışını 3-4 saat icinde sağlanmasi öngörülmektedir. Patlama sırasında herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmaması ise tek sevindirici gelişme oldu.