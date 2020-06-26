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26 Haz 2020 - 09:20- Spor G: 26 Haz 2020 - 10:42

TFF kararını verdi: 2. ve 3. Lig maçları…

TFF, 2. ve 3. Lig maçlarının yeniden başlayacağı tarihi açıkladı. 2. ve 3. Lig'de mücadele eden takımların çoğu, kalan maçların oynanmamasını istiyordu.
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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz'dan itibaren başlayacağını açıkladı. TFF 2. ve 3. Lig’inde mücadele eden takımlar, liglerin oynatılmamasını istediklerini TFF’ye bildirmişti.

TFF’ye başvuruda bulunan 89 kulüpten 79’u, liglerde kalan maçların oynanmaması yönünde TFF’ye talepte bulunmuştu.

26 Haz 2020 - 09:20 - Spor

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