TFF kararını verdi: 2. ve 3. Lig maçları…

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz'dan itibaren başlayacağını açıkladı. TFF 2. ve 3. Lig’inde mücadele eden takımlar, liglerin oynatılmamasını istediklerini TFF’ye bildirmişti.
TFF’ye başvuruda bulunan 89 kulüpten 79’u, liglerde kalan maçların oynanmaması yönünde TFF’ye talepte bulunmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.