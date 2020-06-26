TFF kararını verdi: 2. ve 3. Lig maçları…

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz'dan itibaren başlayacağını açıkladı. TFF 2. ve 3. Lig’inde mücadele eden takımlar, liglerin oynatılmamasını istediklerini TFF’ye bildirmişti.

TFF’ye başvuruda bulunan 89 kulüpten 79’u, liglerde kalan maçların oynanmaması yönünde TFF’ye talepte bulunmuştu.