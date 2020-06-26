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26 Haz 2020 - 09:52- Gündem G: 26 Haz 2020 - 10:42

Sigara içenlere kötü haber! 1 Temmuz'dan sonra yasak

1 Temmuz’dan itibaren açık tütün satışı yasaklanacak
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Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış  tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş  olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere  yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai  uygulamanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olacak.

26 Haz 2020 - 09:52 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Murat - Sarma sigaralarının satışı bitti desenize...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Haziran 11:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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