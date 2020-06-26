Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Haz 2020 - 10:06- Gündem G: 26 Haz 2020 - 10:10

Mustafa Eranıl, 7 bin kitap desteğinde bulundu

Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Belediyesi tarafından kurulması planlanan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü Kütüphanesi için 'Kitap Toplama Kampanyası' başlatan Körfez  Bizim Gazete isimli gazetenin sahibi Mustafa Eranıl 50 koliden oluşan yaklaşık 7 bin kitabı; kütüphanenin kurulacağı yere götürerek; yetkililere teslim etti
mask

Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Belediyesi tarafından kurulması planlanan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü Kütüphanesi için 'Kitap Toplama Kampanyası' başlatan Körfez  Bizim Gazete isimli gazetenin sahibi Mustafa Eranıl; kampanya neticesinde toplamış olduğu 50 koliden oluşan yaklaşık 7 bin kitabı; kütüphanenin kurulacağı yere götürerek; yetkililere teslim etti; kurulacak olan kütüphane alanını gezdi.

'DOĞDUĞUMUZ YERE HİZMET; VAZİFEMİZDİR'

Şehidimiz adına kurulacak olan kütüphaneden bilgisi olduğu zaman hemen harekete geçtiğini belirten gazeteci Mustafa Eranıl, " Akdağmadeni Belediyemizin şehit adına bir kütüphane kuracağını öğrendim. Hemen  Yozgat,İli Akdağamadeni  Belediye Başkanı  ve ekibiyle irtibata geçtim.  Kuracakları kütüphane için kitap bağışı kampanyası düzenlediklerini söylediler. Bende hemen vazife yaptığım Körfez'de  'Kitap Toplama Kampanyası'  düzenledim. Düzenlemiş olduğum bu kampanyaya vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdiler. Bu kampanya neticesinde toplamış olduğum 50 koli kitabı; yine Körfez Belediyemizin resmi aracı ile Akdağmadeni Belediyesi yetkililerine teslim ettim. Doğduğum yere, doyduğum yerden destek olmak; böyle hayırlı bir kampanyaya katkı sağlamak gerçekten beni memnun etmiştir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA PLAKET

Şehidimiz olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü adına kütüphane kurma çalışması başlatan; Akdağamadeni Belediye Başkanı  Dr. Nezih Yalçın'ı da makamında  ziyaret eden Mustafa Eranıl;  belediye başkanına özel bir plaket takdim ettiğini belirterek, " Başkanımız güzel hizmetlerde bulunuyor. Kendisini ziyaret ettim. Bizi çok güzel ağırladı. Bu güzel günün anısına özel  taştan yapılmış bir plaket  takdim ettim.  Yaptığı bu güzel hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir şehidimizin adına kurulacak olan kütüphaneye destek çıkmak kadar güzel ve mutluluk verici başka bir şey olamazdı. Çok mutluyum' dedi

'TEŞEKKÜR EDERİM'

Kütüphanenin kurulumundan görevli olan Akdağmadeni Belediyesi'nin görevlileri Gizem Mutlu ve Esengül Köroğlu'na kitapları teslim eden ve kurulacak olan kütüphane alanını gezen Eranıl, " Böyle hayırlı bir hizmetin kurulmasına vesile olan herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir alanda kütüphane oluşturulmuş. İnsanlarımızın ve gençlerimizin eğlenebileceği alanda oluşturulan bu kütüphane ilçemize güzel bir değer katacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Kocaeli'nden Akdağamadeni'ne kitapların ulaştırılmasını sağlayan ve özel belediye aracını bizlere tahsis  eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e, Başkan Yardımcısı Faruk Denli'ye ve beyediye Şoförü Yavuz Menşur'a teşekkür ederim. Ayrıca düzenlemiş olduğumuz bu kampanya ya destek veren kişilere ve kurumlara da teşekkür ederim"dedi.

26 Haz 2020 - 10:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Ellibeş ve Büyükakın’dan Karamürsel’de özel ziyaretler mask
Ellibeş ve Büyükakın’dan Karamürsel’de özel ziyaretler
Bakan Kurum Kocaeli'ye geliyor mask
Bakan Kurum Kocaeli'ye geliyor
Vali Yavuz'dan YKS mesajı mask
Vali Yavuz'dan YKS mesajı
‘Araçta Sinema’ keyfi şimdi Gebze Center'da mask
‘Araçta Sinema’ keyfi şimdi Gebze Center'da
İYİ Partililer test yaptırıyor! mask
İYİ Partililer test yaptırıyor!
Güney, “Covid-19” farkındalığı başlattı mask
Güney, “Covid-19” farkındalığı başlattı
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL