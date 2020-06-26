Mustafa Eranıl, 7 bin kitap desteğinde bulundu

Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Belediyesi tarafından kurulması planlanan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü Kütüphanesi için 'Kitap Toplama Kampanyası' başlatan Körfez Bizim Gazete isimli gazetenin sahibi Mustafa Eranıl; kampanya neticesinde toplamış olduğu 50 koliden oluşan yaklaşık 7 bin kitabı; kütüphanenin kurulacağı yere götürerek; yetkililere teslim etti; kurulacak olan kütüphane alanını gezdi.

'DOĞDUĞUMUZ YERE HİZMET; VAZİFEMİZDİR'

Şehidimiz adına kurulacak olan kütüphaneden bilgisi olduğu zaman hemen harekete geçtiğini belirten gazeteci Mustafa Eranıl, " Akdağmadeni Belediyemizin şehit adına bir kütüphane kuracağını öğrendim. Hemen Yozgat,İli Akdağamadeni Belediye Başkanı ve ekibiyle irtibata geçtim. Kuracakları kütüphane için kitap bağışı kampanyası düzenlediklerini söylediler. Bende hemen vazife yaptığım Körfez'de 'Kitap Toplama Kampanyası' düzenledim. Düzenlemiş olduğum bu kampanyaya vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdiler. Bu kampanya neticesinde toplamış olduğum 50 koli kitabı; yine Körfez Belediyemizin resmi aracı ile Akdağmadeni Belediyesi yetkililerine teslim ettim. Doğduğum yere, doyduğum yerden destek olmak; böyle hayırlı bir kampanyaya katkı sağlamak gerçekten beni memnun etmiştir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA PLAKET

Şehidimiz olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü adına kütüphane kurma çalışması başlatan; Akdağamadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın'ı da makamında ziyaret eden Mustafa Eranıl; belediye başkanına özel bir plaket takdim ettiğini belirterek, " Başkanımız güzel hizmetlerde bulunuyor. Kendisini ziyaret ettim. Bizi çok güzel ağırladı. Bu güzel günün anısına özel taştan yapılmış bir plaket takdim ettim. Yaptığı bu güzel hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir şehidimizin adına kurulacak olan kütüphaneye destek çıkmak kadar güzel ve mutluluk verici başka bir şey olamazdı. Çok mutluyum' dedi

'TEŞEKKÜR EDERİM'

Kütüphanenin kurulumundan görevli olan Akdağmadeni Belediyesi'nin görevlileri Gizem Mutlu ve Esengül Köroğlu'na kitapları teslim eden ve kurulacak olan kütüphane alanını gezen Eranıl, " Böyle hayırlı bir hizmetin kurulmasına vesile olan herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir alanda kütüphane oluşturulmuş. İnsanlarımızın ve gençlerimizin eğlenebileceği alanda oluşturulan bu kütüphane ilçemize güzel bir değer katacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Kocaeli'nden Akdağamadeni'ne kitapların ulaştırılmasını sağlayan ve özel belediye aracını bizlere tahsis eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e, Başkan Yardımcısı Faruk Denli'ye ve beyediye Şoförü Yavuz Menşur'a teşekkür ederim. Ayrıca düzenlemiş olduğumuz bu kampanya ya destek veren kişilere ve kurumlara da teşekkür ederim"dedi.