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26 Haz 2020 - 10:13- Gündem G: 26 Haz 2020 - 10:15

Yaralı bulunan kedinin iki bacağı kesildi

Gebze'de yaralı halde bulunan yavru kedi ameliyat edilerek ön iki bacağı kesildi. Ameliyat sonrasında hayata tutunmaya çalışan yavru kedi, iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek. 

Demirören Haber Ajansı
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Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde kafe işleten Mine Kayser, pazar günü akşam saatlerinde ağır yaralı bir kedi yavrusu buldu. Hemen veterinere götürülen yavru kedi, geceyi ağrı kesicilerle geçirmesinin ardından ertesi gün ameliyata alındı. Ön bacaklarında çok sayıda kırık ile yer yer deri soyulmaları olduğu görülen kedi, Veteriner Hekim Gökhan Yağcı tarafından ameliyata alındı. Ön bacaklarının kesilmesinin ardından yoğun bakıma alınan yavru kedi iyileşmesinin ardından sahiplendirilecek. 

Ön iki bacak felç olduğu için ampute etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Veteriner Hekim Gökhan Yağcı, "Şu an için durumu biraz kritik. Elimizden geleni yapıyoruz. Yoğun bakımda duruyor. Günlük serum takviyesi veriyoruz. Kendini toparlaması için iğneleri var. Hayvan ilk geldiğinde, bacakları kötü durumdaydı. Ağır yaralanmalar vardı ve üzerinden zaman geçmişti. Bacaklarında enfeksiyonu vardı. Pazartesi günü ameliyata aldık. 2 bacağını mecburen ampute etmek zorunda kaldık. Operasyon sonrasında çok iyiye giden bir hayvan. Beslenmesi de çok güzel. Umudumuz var. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayvanımız toparlayacaktır.” dedi. 

'2 BACAĞINDA BİRDEN GERİ DÖNÜLMEZ BİR FELÇ VARDI'

Kedinin nasıl yaralandığını bilmediklerini ifade eden Yağcı, "Bu durum araba çarpması sonucu olmuş olabilir, arabanın motorunda kalmış olabilir. Söylemek istemiyorum ama, birileri bunu yapmış olabilir. Hangisi olduğu konusunda şu an bir şey söyleyemiyoruz. Kısmetse kendisini iyileştireceğiz. 1 hafta, 10 gün sonra kendine gelecek. İlk 1-2 ay çok eziyetli olacak. Ön 2 bacağı olmadığı için göğsünün üzerinde sürünerek hareket edecek. Belki yemeğini zorla yiyecek. Belki de elle beslenmesi gerekecek. Ama arka bacaklarına alıştıktan sonra, 2 bacağının üzerinde durmaya alıştıktan sonra artık her işini kendisi yapabilecek hale gelecek” diye konuştu. 

'BAŞINDA ANNESİ DURUYORDU'

Yaralı kediyi bularak veterinere götüren Mine Kayser, "Gece işletmemi kapatmıştım. Eve yürürken sokakta buldum. Köşeye atılmıştı. Başında annesi duruyordu ve çok acı çekiyordu. Onu o şekilde görünce çok çaresiz hissettim. Etrafta insanlar da vardı. Yardım etmeye çalışıyorlardı ama kimse ne yapacağını bilemiyordu. Veterinere götürdüm. Operasyon yapıldı. Şimdi süreci bekliyoruz. Benim zaten mevcut 6 tane kedim var. İşletmemde de baktığım kedilerim var. Buna bakmayı da çok istiyorum. Ama benim hayatım çok yoğun bir tempoda geçiyor. Sahiplenmek isteyen bir hayvansever olursa seve seve teslim edebiliriz.” dedi.

26 Haz 2020 - 10:13 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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