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26 Haz 2020 - 10:16- Gündem G: 26 Haz 2020 - 10:19

Ellibeş ve Büyükakın’dan Karamürsel’de özel ziyaretler

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önceki gün Karamürsel’i ziyaret etti
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önceki gün Karamürsel’e gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete’nin evsahipliğindeki teşkilat programlarına da katıldı.

ÖZEL PROGRAM YAPTILAR

Karamürsel’de hafta içinde özel bir gün yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, ilçeyi kuzey ve güney olarak ikiye ayıran D-130 karayolunun Karamürsel geçişinde yapımı başlayan köprülü kavşak inşaatını ziyaret ederek, Şubat-2021 tarihinde bu çalışmanın biterek ilçenin her iki yakasının da artık kavuşacağını açıkladı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve çok sayıda yöneticinin de yer aldığı bu programdan sonra Karamürsel’de esnaf ve vatandaşlarla buluşma gerçekleşti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, daha sonra AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ile yönetimini ilçe başkanlığında ziyaret etti.

GÖNÜL KÖPRÜLERİNİ TEŞKİLATIMIZLA KURUYORUZ

Karamürsel’e özel ilgi gösteren Ellibeş ile Büyükakın, İlçe Başkanlığının belirlediği program kapsamında istişare heyeti üyeleriyle, partiye emek vermiş isimleri de ziyaret etti. Başkan Ellibeş, Karamürsel’in Kocaeli’nin nadide ilçelerinden biri olduğunu belirterek, “Kocaeli’nin her ilçesi, her köşesi güzel. Güzel memleketimiz her zaman en güzel hizmetleri hak ediyor. 18 yıldır bu fırsatı bize sunan milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Körfez’in iki yakasını birleştiren Osmangazi Köprüsü gibi, bugün inşası yeniden başlayan köprülü kavşak da güzel ilçemize değer katacak, hayatı kolaylaştıracak, iki yakasını buluşturacaktır. Elbette vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli köpürüyü de teşkilatımızın çok değerli üyeleri sağlıyor. Geçmişten bugüne, partimize ve milletimize hizmet etmiş değerli üyelerimize minnettarız. Halkımız AK Parti belediyeciliğinin farkını görüyor ve takdir ediyor. Mayasında hizmet aşkı olan AK Parti, daima ilk günkü heyecanla bu farkını devam ettirecektir” dedi.

26 Haz 2020 - 10:16 - Gündem

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