Kocaeli fena sallandı!

Saat 10.21 sularında İzmir ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.5 olduğunu açıklarken, depremin Manisa'nın Saruhan ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...
Saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.